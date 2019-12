"Suntem in mars catre locul 1!" Vintila, increzator inaintea derby-ului cu Viitorul: ce spune despre reintalnirea cu Gica Hagi

Viitorul - FCSB, unul dintre derby-urile etapei, se joaca duminica seara, ora 20:30.

Bogdan Vintila este increzator ca echipa sa se va intoarce cu toate punctele de la Ovidiu. Antrenorul FCSB si-a fixay obiectiv titlul in acest sezon si nu concepe sa se incurce pe terenul echipei lui Hagi.

"Suntem in fata unui joc important, cu o echipa foarte buna, foarte bine organizata si cu un antrenor foarte bun, ne va astepta un joc dificil, dar am incredere ca jucatorii mei sunt conectati si pregatiti pentru a da o riposta ferma echipei Viitorul. O sa fie foarte interesanta din punct de vedere tactic si asa ca joc eu consider ca jucatorii mei sunt mult mai motivati si mult mai bine pregatiti pentru aceasta disputa pentru ca suntem intr-un mars catre locul 1 prin care trebuie sa trecem si maine cu acest joc pe care imi doresc sa-l castigam. Imi doresc o clasare pe primul loc. Este obiectivul meu si al clubului. E speciala intalnirea cu Gheorghe Hagi, ma bucur sa-l revad si atata tot. In rest, suntem adversari si ne respectam", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.

Inaintea meciului direct, Viitorul este pe locul 3, cu 35 de puncte, la 5 puncte in spatele liderului Astra. FCSB este pe locul 5, cu 33 de puncte.