DECLARATII INCENDIARE! "Generatia de Aur e eliminata, scoasa din fotbal!" Gica Hagi, mai DUR ca niciodata

Viitorul a pierdut meciul cu Astra, 1-0. Singurul gol al partidei a fost inscris de Valentin Gheorghe din pasa lui Denis Alibec. La finalul meciului, Gica Hagi a vorbit despre absenta sa de la tragerea la sorti a grupelor EURO 2020.

"Nimeni nu e obligat sa ma cheme, important e sa simti. Daca nimeni nu simte, inseamna ca Hagi nu a facut nimic in fotbalul romanesc. E important ce am inteles eu, ca nu am facut nimic in fotbalul romanesc. Dar eu stiu un singur lucru, sunt singurul jucator din Romania din TOP 100 din lume, din pacate. M-au trimis la Constanta, la Ovidiu, nu e nimic.

Fotbalul romanesc l-am jucat, stiu ce am facut, ce am luptat si ce am facut pentru fotbal. Dupa ce m-am lasat de fotbal, stiu ce am facut. Nu-s legenda, nu-s din asta care sta acasa, stiu ce am facut. Nu conteaza si nu oblig pe nimeni, e doar placere, daca simti un lucru il faci.

A fost toata Romania si eu nu aveam loc. Ok, care e problema? Nici nu ma gandisem la lucrul asta. Dupa ce am vazut ca vorbeste toata lumea, am zis sa ma uit si eu. Eu nu m-am nascut sa fiu ambasador sau presedinte, eu sunt manager si atat. Nu invinuiesc pe nimeni, e alegerea fiecaruia. Eu stiu ce am facut, asta nu puteti sterge.

Sa creeze ei o noua generatie, sa faca ce am facut noi. Generatia de aur e eliminata, scoasa din fotbal. Generatia aia v-a facut mandri peste tot, prin toata lumea! Eu mi-am gasit loc la Constanta, cat voi mai sta", a declarat Gica Hagi la finalul meciului.