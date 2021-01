Gaz Metan acuza arbitrajul lui Birsan, dupa golul acordat dintr-o faza controversata! "E inadmisibil ca in 2021 sa acorzi asemenea gol!"

Gaz Metan a fost invisa de Dinamo, scor 1-2, intr-un meci al etapei a 19-a din Liga 1.

In minutul 43, la scorul de 1-1, Anton a executat un corner, Plesca a repins mingea in Puljic, iar din el balonul a intrat in poarta. In acealsi timp, Bejan a cazut peste portarul lui Gaz Metan, iar jucatorii medieseni au cerut fault in atac. Totusi, centralul Marcel Birsan a validat golul echipei din Stefan cel Mare.

Jorge Costa, antrenorul lui Gaz Metan se afla in izolare, astfel ca in locul lui a fost desemnat team managerul echipei, Flavius Boroncoi. El a acuzat arbitrajul lui Marcel Birsan si a declarat ca este inadmisibil ca in anul 2021 sa se acorde un asemenea gol.

"Este o problema mare, ca ai 1-0 si puteam incidem meciul. Asta este fotbalul, am incercat sa jucam. A trecut meciul, mergem mai departe, avem meci important sambata. Zic ca daca faceam 2-0, aveam sanse sa luam puncte. Dar am avut 1-0, a venit golul din centrare, dar la 2-1, a fost o faza pe care Domnul Birsan a gresit-o. In prima faza a fost Valente, a iesit cornerul, si la gol, fault la Plesca. Asta este mergem mai departe, incercam sa castigam puncte. Nu pot sa ma pronunt daca a fost hent, dar pot sa ma pronunt la golul 2 al lor, pentru ca e inadmisibil ca in 2021 sa acorzi asemenea gol. A fost fault la portar si dai gol, in fine", a declarat Boroncoi pentru DigiSport.