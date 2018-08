"Astra da 1 milion pe Alibec! El vrea insa la alta echipa din Liga 1!" Becali a primit doua oferte BOMBA pentru atacant

Gigi Becali anunta ca Denis Alibec se va desparti in urmatoarele zile de FCSB.

Update: Gigi Becali a anuntat numele uneia dintre echipele din Liga 1 care a facut oferta pentru Denis Alibec: Astra. Cealalta nu a dorit sa o mentioneze, insa este una dintre CFR Cluj si Viitorul. Becali nu a dorit sa confirme, neavand acordul clubului de a dezvalui acest lucru.

"Eu jucatori imprumut nu dau decat vreau sa scap de ei. Pe Alibec am la ora asta 500.000 de euro imprumut cu optiune de cumparare din strainatate, dar nu vrea. Ce am la ora asta, Astra 1 milion de euro, am negociat direct cu Niculae, acesta este de acord sa fac publica informatia. La a doua echipa (din Liga 1) oferta e 1.4 milion de euro, dar nu spun ca este la concurenta directa cu mine.



Daca ii da 15.000 de euro pe luna, Alibec se duce (la Astra). Dar el vrea sa mearga in partea cealalta ca este o echipa de cupele europene. Eu vreau sa-l dau la Astra pentru ca nu e concurenta directa cu mine.



(Alibec) A slabit acum, are 90 de kilograme. A zis ca e <<forta>>. Daca ar fi dupa mine, l-as tine. Atat de multe a patimit Dica din cauza mea, cate jigniri a primit din cauza comportamentului meu, asta nu pot sa i-o fac. Mi-e si jena (sa-l readuca in lot pe Alibec)" a mai spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca Alibec poate ajunge la o alta echipa din Liga 1.

"Am dat ordin sa il amendam pe Alibec acum doua luni. Sa vina cu avocati, sa faca ce vrea el. Daca il vand, nu ii mai dau nicio amenda. Am oferta si din Liga 1, de la doua echipe.

Nu vreau sa va spun cine il vrea. De ce sa nu il dau? Sunt oameni care dau bani pe el, imi dau aproape cat am dat eu pe el. Am cerut 1,4 milioane. Sunt doua echipe care il vor, maine fac actele, o sa vedeti.



E o singura problema. Nu vrea el sa se duca. Dar pana la urma tot se duce, ca nu are ce face. El vrea la o echipa mai buna, vrea si cupe europene. Dar o sa vedeti ca se duce" a spus Gigi Becali la Digi Sport.