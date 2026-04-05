Rapid a cedat, acasă, în fața liderului din play-off, iar rezultatul a declanșat „iadul“ în Giulești, după cum Sport.ro a arătat aici.

Dincolo de scandalul de pe stadion, alarmant e că Rapid a pierdut, jucând și prost. În plus, pentru al 9-lea meci la rând, echipa a luat gol. Punând aceste lucruri cap la cap, Costel Gâlcă (54 de ani) a admis că șansele giuleștenilor la titlu sunt foarte mici, în momentul de față.

„Am spus că trebuie să avem echilibru defensiv, puteam să ne desprindem, dar n-am făcut asta. Ei și-au creat mai multe ocazii de gol, fiind și o echipă experimentată. Și accidentarea lui Vulturar a influențat destul de mult, am pierdut mijlocul terenului… Dacă se poate câștiga titlul, atunci când iei gol în nouă meciuri consecutive? Normal, nu! Trebuie să fii mult mai echilibrat, să ai o apărare mult mai bună. Asta e foarte important pentru a câștiga un campionat. Toți suntem supărați. Am pierdut meciul, dar trebuie să ne gândim la celelalte meciuri. Astăzi, parcă n-am avut inspirație. Dacă nu acumulăm puncte, câștigarea campionatului va fi în pericol. Cinci puncte față de primul loc? E o diferență mare… Nu e imposibil (n.r. – câștigarea titlului), dar e greu“, a spus Gâlcă.