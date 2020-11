Gabriel Debeljuh si-a spus povestea emotionanta in Gazzetta Dello Sport: "Nu m-a vrut nimeni in Italia. Astazi as fi fost barman! Romania a fost norocul meu"

Debeljuh a vorbit cu Gazzetta Dello Sport despre viata lui la cateva zile dupa umilinta in fata Romei, scor 0-5.

Varful in varsta de 24 de ani a fost transferat de CFR in ultima perioada de mercato de la FC Hermannstadt. Acum un an si jumtate el juca in Serie D, iar accidentarile ii fragmentau cariera. Delbeljuh a declarat ca voia sa se lase fotbal si sa activeze in alt domeniu.

"Astazi ma bucur de fotbal, dar am vrut sa ma las. Daca nu era familia mea, azi as fi fost barman. Nu mai vedeam un viitor. Mereu am crezut in mine, dar a fost nevoie sa ies din zona de confort, sa cobor nivelul. Nu m-a vrut nimeni in Italia, iar Romania a fost norocul meu", a povestit Debeljuh pentru Gazzetta Dello Sport.

Sursa citata remarca ca el a povestit intr-o italiana perfecta cum a ajuns in Italia si de ce a jucat in Serie D.

"Aveam 15 ani, fratele lui Panucci m-a remarcat. Torino ma curta de vreo 8 luni, dar nu voiam sa imi parasesc familia. In cele din urma, am lasat totul si am mers in Italia.

In 2015, cu Longo (n.r - Moreno Longo) pe banca, am castigat campionatul si Supercupa la Primavera. Totul era bine, jucam, marcam, fanii se bucurau cand ma vedeau pe strada. Apoi, a inceput calvarul.

Imi aduc aminte perfect. Jucam contra lui Lazio, condusa de Simone Inzaghi, cand am suferit fractura de la genunchi. Sapte luni n-am jucat. M-am intors si am jucat in acel final de sezon, dar am fost eliminati de Juventus, iar Torino nu a vrut sa-mi extinda contractul.

Asa ca m-am dus la Piacenza, in Serie C, dar m-am accidentat din nou. Genunchiul nu mai tinea, asa ca am fost nevoit sa stau pe bara 5-6 luni si sa ma gandesc. Stateam toata ziua pe canapea, doctorii imi ziceau mereu acelasi lucruri. Un cosmar psihologic, care a durat doi ani si jumatate. Ma gandeam ca ar fi mai bine sa ma las si sa lucrez la bar cu parintii mei, in Rovinj (n.r - orasul din Croatia in care a locuit).

Agentul meu, Gianfranco Cicchetti, m-a sfatuit sa o iau de jos si sa incep o mare provocare. Am inscris 11 goluri la Este si am simtit ca renasc, asa ca am ales sa vin in Romania. Acum sunt foarte bine, antrenorul (n.r - Dan Petrescu) imi da incredere si ma simt extraordinar. Sigur, in Italia este alta lume", a povestit jucatorul lui Dan Petrescu.

In acest sezon el a inscris de 4 ori in 13 meciuri pentru CFR. Debeljuh este cotat de site-ul transfermarkt.com la 700.000 de euro.