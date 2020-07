Cum se comporta Edi Iordanescu la Gaz Metan? Un fost jucator de la echipa a dezvaluit totul: "Nu o sa il vezi dansand cu jucatorii"

Fostul jucator de la Gaz Metan Medias, Nelut Rosu, a dezvaluit cum se comporta Edi Iordanescu cu fotbalistii lui.

Acesta a declarat ca Iordanescu este un antrenor serios si devotat meseriei pe care o face. Dupa mai multe conflicte cu cei din conducerea echipei ardelene, Edi Iordanescu s-a despartit de Gaz Metan.

Chiar daca Iordanescu a declarat ca nu o va antrena niciodata pe FCSB, Nelut Rosu spera ca intr-o zi fostul sau tehnician sa stea banca echipei patronate de Gigi Becali.

"Problemele au inceput dupa pandemie, a plecat si Edi Iordanescu si s-a creat o ruptura. Toata lumea tinea mult la dansul, el si-a pus amprenta pe grup. Ne doream sa terminam cu el campionatul. Era un foarte bun motivator, avea discursuri foarte bune, reusea sa schimbe ceva in gândirea noastra. Dupa fiecare meci era foate suparat, punea mult suflet, era dezamagit cand nu castigam. Pe finalul sezonului regulat, cand eram in lupta pentru play-off, se simtea presiunea.

Nu o sa il vezi dansand cu jucatorii. El tine o distanta fata de grup, vrea sa ramana cu picioarele pe pamant. Nu face nunta la victorie si inmormantare la esec. E un antrenor foarte bun pe care Romania il are si trebuie sa profite de asta. Mi-as dori sa antreneze FCSB. L-am cunoscut bine, mi-am dat seama cat de profesionist este si cata pasiune pune in munca asta, FCSB are nevoie de oameni ca el, cum a avut si inainte", a declarat Nelut Rosu pentru ProSport.