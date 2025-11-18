În vârstă de 18 ani, Mihai Toma, fotbalistul celor de la FCSB, a făcut sacrificii uriașe să ajungă jucătorul campioanei României.

Mihai Toma: ”Joc unde mă pune domnul Becali, nu am ce să fac!”

Într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, fotbalistul originar din comuna Dragodana a povestit cum a fost junioratul său.

Mihai Toma a ajuns la FCSB în 2020 de la școala de fotbal a lui Dani Coman.

”La nouă ani m-am apucat de fotbal, am fost cu vărul meu și a început să îmi placă. Eu sunt Picior de Munte, comuna Dragodana. Am jucat doi ani la Kinder Târgoviște și apoi am plecat la Dani Coman, la Pitești.

Da, făceam 60 de kilometri dus, 60 întors, aveam antrenament la 8 dimineața, mă trezeam la 6. Ajungeam acasă în jur de 12 jumate – 13. A fost greu, dar acum e bine că am ajuns unde mi-am dorit”, a spus Mihai Toma pentru PRO TV și Sport.ro.

Toma este unul dintre jucătorii căruia Gigi Becali i-a schimbat frecvent poziția în teren. Deși la bază este un jucător cu profil ofensiv și a jucat extremă, mijlocaș ofensiv sau mijlocaș central, în ultima perioadă, la ordinele lui Gigi Becali, Toma a ajuns să joace și fundaș lateral dreapta.

”Am viteză, pasă. La FCSB e foarte bine. Joc unde mă pune, nu am ce să fac, eu vreau să joc cât mai mult, indiferent de post. Încă nu am vorbit cu domnul Becali. Da (n.r. joacă într-o poziție mai retrasă), așa a fost să fie, joc unde mă pune și încerc să îmi fac treaba cât mai bine”, a adăugat Toma.

