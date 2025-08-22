Giovanni Becali a dezvăluit că are un mare respect pentru Alex Dobre, jucătorul Rapidului, pe care îl consideră un exemplu de urmat pentru fotbaliștii din Superliga.

Ajuns în 2024 în Giulești, după mai multe experiențe în Anglia, Franța și Portugalia, mijlocașul ofensiv a reușit să se impună rapid la echipa lui Lennon.

Un fotbalist din Superliga l-a dat pe spate pe Giovanni Becali: „Viteză, goluri, prezență!”

Arhicunoscutul impresar Giovanni Becali a remarcat profesionalismul lui Alex Dobre, atât pe teren, cât și în afara lui.

„E un jucător pe care nu l-am cunoscut, nu l-am impresariat. Îl cheamă Dobre, e la Rapid. A fost la Famalicao și prin Franța. Are devotament total pentru echipa la care joacă, viteză, goluri, prezență. Mereu e îngrijit, fresh, are un comportament la conferințele de presă cum rar am văzut la fotbaliștii din România”, a spus Giovanni Becali la Fanatik.

Dobre, 26 de ani, are deja 10 goluri pentru Rapid în 35 de meciuri oficiale și a devenit un punct de reper în ofensiva giuleșteană. În carieră a trecut pe la cluburi precum Dijon, Famalicao, Bournemouth sau Yeovil Town.

Rapid București, pe locul 2 în Superliga

Giuleștenii ocupă poziția #2 în Superliga cu 12 puncte, neînvinși, la doar 4 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Pentru Rapid urmează astăzi un meci în deplasare, cu nou-promovata Metaloglobus. Cele două formații se vor duela pe stadionul din Cliceni, de la ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro!

