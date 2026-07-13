Fotbalistul de la FCSB era dorit insistent în străinătate, dar transferul nu se mai face: ”A picat!”

Fotbalistul de la FCSB era dorit insistent în străinătate, dar transferul nu se mai face: ”A picat!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB este gata să ia startul în noul sezon.

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Gigi Becali este convins că unul dintre jucătorii care nu au mai impresionat în ultimii ani poate redeveni unul dintre principalele produse de export ale României.

Octavian Popescu a intrat într-un con de umbră în ultimii ani, după ce prestațiile sale nu s-au mai ridicat la nivelul celor din primii ani ai jucătorului în fotbalul mare.

Korona Kielce și-a luat gândul de la Octavian Popescu

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Tavi s-a confruntat și cu o serie de accidentări, care i-au îngreunat parcursul și s-a vehiculat că a fost distras și de viața extrasportivă, așa cum a sugerat chiar Gigi Becali.

Totuși, recent, s-a vorbit despre interesul polonezilor de la Korona Kielce pentru transferul lui Octavian Popescu. Polonezii ar fi vrut să îl împrumute pe Octavian Popescu pentru un sezon cu opțiune de cumpărare.

Se pare însă că Tavi Popescu dă semne că poate reveni la forma care l-a consacrat, iar Gigi Becali are mare încredere în fotbalistul de 23 de ani, căruia i-a montat, mai nou, un inel de monitorizare.

Jurnalistul din Polonia, Pawel Pablo, spune că cei de la Korona Kielce și-au luat și ei gândul de la fotbalistul de la FCSB. 

După finalul sezonului trecut, s-a vorbit despre interesul lui Korona Kielce pentru atacantul lui FCSB, Octavian Popescu. S-a vehiculat despre împrumutul fotbalistului de 23 de ani pentru un an cu opțiune de transfer definitiv. Se cunoaște deja faptul că toată mutarea a picat”, a spus jurnalistul polonez Pawel Pablo de la Transfery Info.

  • 600.000 de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali i-a pus inel de monitorizare lui Octavian Popescu

Patronul de la FCSB crede că Octavian Popescu nu mai poate intra din nou pe o pantă descendentă din cauza vieții sale extrasportive, deoarece fotbalistului i-a fost montat un inel de monitorizare, astfel că cei din staff-ul fostei campioane din Liga 1 vor ști tot ce mișcă Octavian Popescu.

Mi-a zis MM că George Popescu e de zece ori mai bun decât atunci când era în formă. Trebuie să îl vedem. Acum e monitorizat. Nu se mută la bază, dar poartă inel de monitorizare, vedem cum a dormit, tot...”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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