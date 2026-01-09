Denis Alibec a ajuns la FCSB în vară, însă așteptările atacantului nu s-au potrivit cu ceea ce a întâlnit la campioana României. Chinuit și de accidentări, experimentatul atacant a jucat destul de puțin la FCSB și în această iarnă și-a dorit să plece la o altă echipă.

Gigi Becali: ”Alibec și-a scos banii după ce i-a dat pasă de gol lui Miculescu în Olanda!”

Alibec nu a reușit, însă, să își găsească un nou club, motiv pentru care, cel puțin deocamdată, este forțat să rămână la FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit suma încasată de Alibec în jumătate de an la FCSB: 450.000 de euro, o avere în condițiile în care fotbalistul a jucat extrem de puțin. Finanțatorul campioanei României spune că Alibec va mai încasa aproximativ 100.000 până în vară, atunci când I se va termina contractul, dar susține că atacantul își merită bani doar pentru pasa de gol din meciul cu Go Ahead Eagles.

”Alibec și-a scos banii după ce i-a dat pasă de gol lui Miculescu în Olanda (n.r. – în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0). Mai are 5 luni de contract, o să mai ia în jur de 100.000 de euro, dar el a luat deja vreo 400.000.

Dacă a luat deja 400.000, ba chiar mai mult, 450.000, nu-i mai dai 100.000 să-l mai ții 5 luni? Le-am zis celor din staff: ‘rupeți-l la antrenamente’.

A luat 450.000, îi mai dăm 150.000 în 5 luni, dar el și-a scos banii. E un jucător bun, cu execuții, dar care a fost accidentat. El poate și are și ambiție acum, e posibil să își revină și să facă senzație”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.