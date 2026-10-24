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Peste 65.000.000 de € pentru Viktor Gyokeres!

Arsenal a stabilit un preț de 55 de milioane de lire sterline, echivalentul a peste 65 de milioane de euro, pentru Viktor Gyokeres.

Conducerea clubului nord-londonez a luat această decizie pe fondul unui interes tot mai mare față de atacant, notează publicația Football Insider, citată de Transfer News Live.

Atacantul în vârstă de 28 de ani ar putea să-și reevalueze planurile de viitor, dacă va continua să primească puține minute de joc din partea managerului Mikel Arteta.

Potrivit surselor citate, există interes din partea unor cluburi din Anglia, Italia și Spania pentru serviciile vârfului suedez (25 de goluri în 41 de selecții).

O plecare în luna ianuarie este considerată puțin probabilă. Arsenal preferă să-l păstreze pe Gyokeres cel puțin până vara viitoare.

Gyokeres la Arsenal

64 de meciuri, 21 de goluri și patru pase decisive a adunat Viktor Gyokeres pentru Arsenal din iulie 2025 până în prezent.

70.000.000 de euro a plătit clubul londonez pentru Gyokeres către Sporting Lisabona.