LIVE VIDEO Arsenal - Everton, de la 17:00 pe VOYO SPORT 1! Ce sumă cer ”tunarii” pe Viktor Gyokeres

Arsenal - Everton, de la 17:00 pe VOYO SPORT 1! Ce sumă cer ”tunarii” pe Viktor Gyokeres Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.

TAGS:
ArsenalArsenal - EvertonEvertonViktor GyokeresPremier League
Din articol

Arsenal - Everton

Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO SPORT 1.

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore

Peste 65.000.000 de € pentru Viktor Gyokeres!

Arsenal a stabilit un preț de 55 de milioane de lire sterline, echivalentul a peste 65 de milioane de euro, pentru Viktor Gyokeres

Conducerea clubului nord-londonez a luat această decizie pe fondul unui interes tot mai mare față de atacant, notează publicația Football Insider, citată de Transfer News Live. 

Atacantul în vârstă de 28 de ani ar putea să-și reevalueze planurile de viitor, dacă va continua să primească puține minute de joc din partea managerului Mikel Arteta. 

Potrivit surselor citate, există interes din partea unor cluburi din Anglia, Italia și Spania pentru serviciile vârfului suedez (25 de goluri în 41 de selecții). 

O plecare în luna ianuarie este considerată puțin probabilă. Arsenal preferă să-l păstreze pe Gyokeres cel puțin până vara viitoare.

Gyokeres la Arsenal

64 de meciuri, 21 de goluri și patru pase decisive a adunat Viktor Gyokeres pentru Arsenal din iulie 2025 până în prezent.

70.000.000 de euro a plătit clubul londonez pentru Gyokeres către Sporting Lisabona. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno, decisiv în derby la 41 de ani! Presa din Columbia a pierdut șirul golurilor marcate de fostul atacant al lui FCSB
Dayro Moreno, decisiv în derby la 41 de ani! Presa din Columbia a pierdut șirul golurilor marcate de fostul atacant al lui FCSB
ULTIMELE STIRI
Cum a prefațat Nuno Campos meciul CFR Cluj - Dinamo: ”Asta spune totul”
Cum a prefațat Nuno Campos meciul CFR Cluj - Dinamo: ”Asta spune totul”
Cinci finale pe aparate azi la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM pe Pro Arena și VOYO!
Cinci finale pe aparate azi la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM pe Pro Arena și VOYO!
Drama fostului fotbalist de la Dinamo retras anul acesta, la 29 de ani: "Stătea singur în apartament, plângea ca un copil. Își dorea doar o șansă corectă"
Drama fostului fotbalist de la Dinamo retras anul acesta, la 29 de ani: "Stătea singur în apartament, plângea ca un copil. Își dorea doar o șansă corectă"
Aston Villa - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO SPORT 1. Jackson deschide scorul pe Villa Park
Aston Villa - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO SPORT 1. Jackson deschide scorul pe Villa Park
Lens - Paris FC, de la 21:45 pe VOYO SPORT 1! Vicecampioana din Ligue 1 are meci complicat, cu unul dintre lideri
Lens - Paris FC, de la 21:45 pe VOYO SPORT 1! Vicecampioana din Ligue 1 are meci complicat, cu unul dintre lideri
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid



Recomandarile redactiei
Aston Villa - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO SPORT 1. Jackson deschide scorul pe Villa Park
Aston Villa - Manchester City 1-0, ACUM, pe VOYO SPORT 1. Jackson deschide scorul pe Villa Park
Drama fostului fotbalist de la Dinamo retras anul acesta, la 29 de ani: "Stătea singur în apartament, plângea ca un copil. Își dorea doar o șansă corectă"
Drama fostului fotbalist de la Dinamo retras anul acesta, la 29 de ani: "Stătea singur în apartament, plângea ca un copil. Își dorea doar o șansă corectă"
Cum a prefațat Nuno Campos meciul CFR Cluj - Dinamo: ”Asta spune totul”
Cum a prefațat Nuno Campos meciul CFR Cluj - Dinamo: ”Asta spune totul”
Omis de Hagi, Ianis Stoica e elogiat în Portugalia! Cum l-au numit lusitanii
Omis de Hagi, Ianis Stoica e elogiat în Portugalia! Cum l-au numit lusitanii
Cinci finale pe aparate azi la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM pe Pro Arena și VOYO!
Cinci finale pe aparate azi la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM pe Pro Arena și VOYO!
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Șase cluburi din Premier League trebuie să vândă rapid jucători! Se anunță sancțiuni drastice
Șase cluburi din Premier League trebuie să vândă rapid jucători! Se anunță sancțiuni drastice
Chelsea a demolat-o pe Everton! Cole Palmer s-a dezlănțuit și a înscris 4 goluri pe ”Stamford Bridge”
Chelsea a demolat-o pe Everton! Cole Palmer s-a dezlănțuit și a înscris 4 goluri pe ”Stamford Bridge”
Pe bandă rulantă! Atacantul care a înscris mai multe goluri decât FCSB în anul 2024
Pe bandă rulantă! Atacantul care a înscris mai multe goluri decât FCSB în anul 2024
Topul golgheterilor din Champions League! Vârful de lance al Barcelonei și restul lumii
Topul golgheterilor din Champions League! Vârful de lance al Barcelonei și restul lumii
CITESTE SI
Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

stirileprotv Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

stirileprotv România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

stirileprotv Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

stirileprotv Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!