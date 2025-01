Ladislau Bölöni (71 de ani) a avut mereu reputația unui antrenor exigent, meticulos, de o seriozitate remarcabilă. Probabil, de aceea, exceptând scurta perioadă în care a fost selecționerul României, între 2000 și 2001, Loți a stat departe de fotbalul nostru.

Trăsăturile sale de caracter nu prea sunt compatibile cu ce se întâmplă la noi, însă l-au propulsat la formații importante precum Sporting Lisabona (Portugalia), Monaco (Franța), Standard Liege (Belgia) sau PAOK Salonic (Grecia).

De-a lungul carierei sale, Bölöni a luat doar doi jucători români la formațiile pe care le-a pregătit. Primul a fost Marius Niculae, la Sporting, iar al doilea Costin Lazăr, la PAOK Salonic. Într-un interviu acordat pentru sport.ro, în decembrie, Loți a explicat ce a remarcat la cei doi jucători și de ce s-a ferit să ia alți români sub comanda sa.

Acum, prezent la emisiunea „Poveștile sport.ro“, realizată de jurnalistul Andru Nenciu, Costin Lazăr a fost întrebat, printre altele, despre colaborarea pe care a avut-o cu Ladislau Bölöni, la PAOK. Aici, fostul selecționer a fost pe bancă, între 2011-2012. După plecarea sa, Lazăr a continuat să joace la formația din Salonic până în 2014.

„Nu știu dacă era foarte exigent Bölöni. El îți impunea un stil foarte serios. El nu era foarte exigent, că altfel îi pierdea pe jucători foarte repede. Chiar dacă întârzia un jucător, el se făcea că nu vede. Asta numai pentru a nu avea conflicte cu ei. Din punctul meu de vedere, era foarte inteligent și știa cum trebuie să se comporte cu fiecare jucător în parte“, a spus actualul antrenor de la Progresul Fundulea.

Recunoscător lui Loți pentru mâna întinsă...

În continuarea răspunsului său despre Ladislau Bölöni, fostul mijlocaș central a ținut să sublinieze că acesta l-a ajutat într-un moment greu al carierei sale.

„Pentru mine, Bölöni a fost un om destul de influent în cariera mea de fotbalist, unul care și-a pus amprenta pe cum antrenez. Nu numai el. Am luat de la toți foștii mei antrenori câte ceva. Și de la Răzvan Lucescu, cred că am luat cel mai mult. În rest, Victor Pițurcă, Bölöni, Petrescu, Ioan Andone, Gigi Mulțescu, Dumnezeu să-l ierte.. Au fost mulți antrenori buni de la care am luat câte puțin. Dar Bölöni, din punctul meu de vedere, m-a ajutat cel mai mult, când mi-a fost cel mai greu“, a adăugat Costin Lazăr.