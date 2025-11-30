Ex-căpitanul roș-albaștrilor a remarcat organizarea defensivă solidă implementată de Zeljko Kopic.



Dinamo a urcat pe locul secund în Superliga, cu 34 de puncte, iar parcursul echipei din Ștefan cel Mare atrage aprecieri chiar și din partea unor nume importante legate de istoria rivalei. Marius Baciu a vorbit despre constanța pe care roș-albii o arată în acest sezon, subliniind că meritul principal îi revine antrenorului croat, care tocmai a împlinit doi ani pe banca tehnică.



Baciu a susținut că, deși Dinamo „nu dispune de niște individualități extraordinare”, forța grupului compensează orice lipsă tehnică, echipa având un progres vizibil de la o etapă la alta.



„Dinamo e constantă, are un joc în progres vizibil. Nu vorbesc doar de acest rezultat, vorbesc de constanță. Nu are niște individualități extraordinare, dar joacă ceva. Îmi aduc aminte de jocurile cu FCSB, cu Rapid, care e pe primul loc acum”, a punctat fostul fundaș la PrimaSport.



„Au un bloc defensiv foarte bun”



Baciu a lăudat și disciplina tactică a dinamoviștilor. Victoria la limită cu Oțelul, adusă de lovitura de cap a lui Cătălin Cîrjan din minutul 37, a fost o dovadă de pragmatism, crede fostul internațional, care a observat că siguranța defensivă a devenit o marcă înregistrată a echipei lui Kopic, lucru care s-a văzut inclusiv în duelurile tari cu formațiile cu pretenții la titlu.



„La Dinamo se vede constanța datorită antrenorului, care are continuitate. Au o disciplină interesantă, un joc defensiv sigur. Se vede de la meci la meci că se îmbunătățesc. Un bloc defensiv foarte bun, s-a văzut asta cu echipele mari. Cei de la Dinamo au răbdare, încearcă să-și pună ideile în joc, merită să fie acolo unde e”, a mai transmis Marius Baciu.



Dinamo e pe locul secund în Superligă, cu 34 de puncte, în timp ce Oţelul este a 7-a, cu 24 de puncte.