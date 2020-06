Fostul campion mondial, Rivaldo, stie cine va castiga titlul in Liga 1. Pe cine mizeaza brazilianul. "Este usor mai puternica decat restul echipelor"

Rivaldo, ambasador Betfair, a vorbit despre lupta pentru castigarea titlului in Liga 1.

Dupa aproape 3 luni de pauza, campionatul din Romania se va relua sambata. Capul de afis al rundei este meciul dintre CFR Cluj si FCSB, echipele de pe primele doua pozitii din campionat.

Fostul jucator de la Barcelona considera ca echipa lui Dan Petrescu este favorita si in acest an.

"Cred ca CFR Cluj este usor mai puternica decat restul echipelor, iar pozitia ei in clasament reflecta acest lucru. Cred ca CFR are toate conditiile necesare pentru a deveni din nou campioana in acest sezon", a declarat Rivaldo conform Betfair.

De asemenea, fostul atacant brazilian a vorbit si despre situatia de la Viitorul, acolo unde fiul sau evolueaza sub comanda lui Gheorghe Hagi.

"Echipa a fost intr-o forma buna si a ratat play-off-ul pentru doar cateva puncte, deci cu siguranta este o echipa de prima jumatate a clasamentului. Au un avans mare in fata celor din zona retrogradarii si beneficiaza de un lot bun. Viitorul nu va retrograda. Echipa juca bine inainte de pandemie, dar a avut ghinion in a nu se califica in play-off. Imi amintesc ca a fost pe locurile 2-3 de-a lungul sezonului, dar a pierdut un meci, a facut cateva remize si a ajuns sa fie prima echipa de sub linie, care nu isi disputa titlul", a spus brazilianul.

Fostul castigator al Balonului de Aur a ramas impresionat de cum este organizata echipa lui Gica Hagi de fiecare data cand a venit in vizita.

"Fara sa pot sa mentionez un anumit jucator de la Viitorul, admir structura clubului ca intreg. Dezvolta multi jucatori pentru echipele nationale ale Romaniei. Am fost acolo in vizita si am urmarit munca depusa, iar Gheorghe Hagi si Gheorghe Popescu trebuie felicitati pentru ce fac acolo. Fiul lui Hagi, Ianis, este un exemplu bun si un rod al muncii lor din ultimii ani", a povestit Rivaldo.