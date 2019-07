OFICIAL | Rivaldinho s-a intors in Liga 1. Cu ce echipa a semnat fiul lui Rivaldo

Rivaldinho va juca si in sezonul viitor in Liga 1.

Atacantul brazilian Rivaldinho (24 de ani) s-a intors in Romania. El a semnat un contract pe doi ani cu Viitorul lui Gica Hagi, dupa ce a reusit sa isi incheie socotelile cu bulgarii de la Levski Sofia. Rivaldinho a venit din postura de jucator liber de contract. El a mai jucat in Romania si pentru Dinamo, formatia din Stefan cel Mare fiind prima echipa europeana din CV-ul lui Rivaldinho.

In sezonul trecut, Rivaldinho a jucat 11 meciuri in Liga 1 si a marcat 2 goluri. El a mai bifat 4 meciuri in Cupa Romaniei si tot 2 reusite.

La Dinamo, Rivaldinho a jucat 28 de meciuri in Liga 1, trecandu-si in palmares 5 goluri si un trofeu: Cupa Ligii.

Rivaldinho a castigat Cupa Romaniei cu Viitorul in stagiunea trecuta.