Fosta sotie a lui Ionel Ganea rupe tacerea! "Este un narcisist maxim! Daca cineva e linistit, el trebuie sa tulbure asta"

Zilele acestea Ionel Ganea a facut un val de declaratii in presa din Romania, iar fosta lui sotie a reactionat.

Fosta sotie a lui Ganea, Dana, sustine ca el este narcisit si ca mereu agita spiritele.

Dana isi doreste ca fostul jucator de la Stuttgart sa nu mai aiba contact cu cei doi copii si spera ca fiul lor, Goerge Ganea, care joaca la Viitorul, sa nu fie afectat de declaratiile tatalui sau.

"Am vazut declaratiile domului Ganea si pot sa va spun ca m-au deranjat foarte tare declaratiile facute despre copilul meu. Acest ex este un narcisist maxim. Atunci cand vede ca cineva este fericit si linistit el trebuie sa tulbure acest sentimente. Trebuie sa respecte cel mai sacru dar, familia care i-a ramas. Daca intr-adevar isi iubeste copiii ar trebui sa ii lase in pace, sa nu mai faca absolut nicio declaratie despre ei, sa isi vada de treburile si distractiile lui pentru ca astea il fac fericit. Mentionez ca nu mai are niciun fel de legatura cu copiii mei: nici cu Ioana, nici cu George, dar se pare ca nu il intereseaza acest aspect. Sper ca declaratiile lui sa nu fie luate in seama si aă nu ii afecteze cariera lui George", a declarat Dana pentru Gazeta.

Zilele trecute Ionel Ganea a recunoscut ca si-a lovit fosta sotie.

"Au fost momente tensionate intre mine si ea. Nu pot sa neg. Viata nu e roz, asa cum pare la fiecare. Nu a fost totul perfect", a declarat Ionel Ganea.