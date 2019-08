Ionel Ganea este bunic la 45 de ani. El ii spune nepotului "Ganezu 3" si vrea sa il faca tot fotbalist. FOTO

Fostul atacant este foarte mandru de baietelul fiicei sale, care are 1 an.

Ionel Ganea (45 ani) si sotia sa, Daniela, au impreuna doi copii. George-Danut (22 ani) este fotbalist la Viitorul si a mai jucat in trecut la juniorii lui „U” Cluj, Dinamo, Virtus Entella si AS Roma, iar la seniori a mai fost legitimat la Rapid si CFR Cluj. El este international roman de juniori. Al doilea copil al cuplului, Ioana-Daniela (23 ani) a fost adoptat de sotii Ganea in 1997, pe cand avea doar cateva luni, decizia venind dupa lungi incercari de a deveni parinti. Dar, la nici trei ani de la adoptie, ei au reusit sa il aduca pe lume pe George, copilul biologic al cuplului. In noiembrie 2018, fiica sa l-a nascut pe David-Mihai, facandu-l pe Ionel Ganea al doilea bunic din Generatia de Aur, dupa Liviu Ciobotariu, care la 48 de ani are un nepot de aproape 5 ani din partea baiatului sau cel mare.



Saptamana trecuta, Ganea a mers pe litoralul bulgaresc, la Albena, pentru a participa in calitate de invitat la Junior Cup 2019, si a fost insotit de nepotelul sau. Cei doi au stat la plaja, pe terasele din statiune si au urmarit meciurile de juniori, iar fostul fotbalist a pus mandru fotografii cu David pe retelele de socializare, in toate taciturnul Ionel Ganea arborand un zambet pana la urechi.

„Ma si gandeam acum cativa ani, la o sueta cu prietenii, cum ma voi simti cand voi deveni bunic… Iata ca am ajuns sa traiesc devreme acest sentiment. Si ma bucur ca sunt un bunic tanar si sper ca nepotul meu imi va calca pe urme. Ii zic de acum <Ganezu 3>. Seamana cu mine. Si sper ca va rupe plasele. Cand mi-a trimis fata mea primele poze, am simtit ca ating cerul cu crestetul capului… Ca atunci cand am marcat cu Anglia, la Euro 2000. Sper sa fie sanatos si, vreodata, sa apuc sa-i vad impreuna, in activitate, si pe fiul meu, George, dar si pe nepotul meu”, declara fericit Ionel Ganea, pentru prosport.ro, in noiembrie 2018, cand s-a nascut David.

