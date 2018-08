SCANDAL incredibil la Timisoara! Ionel Ganea si-a dat demisia dupa ce echipa a fost DATA AFARA de pe stadion

Ajuns la ACS Poli Timisoara in urma cu putin peste o luna, Ionel Ganea a parasit clubul!

Retrogradata din Liga 1 la finalul sezonului trecut, ACS Poli Timisoara trece prin momente delictate! Consiliul Judetean a decis ca echipa sa nu mai poata folosi vestiarele si birourile de pe stadionul echipei! Aceasta decizie l-a facut pe Ionel Ganea sa-si dea demisia! Ganea tocmai fusese anuntat ca fiind noul antrenor pe 15 iunie.

"In cursul zilei de 26 iulie, ni s-a comunicat din partea Consiliului Judetean Timis ca nu vom mai putea utiliza vestiarele si birourile de la stadionul Dan Paltinisanu. Echipele noastre isi vor continua antrenamentele in cadrul bazei sportive, iar in cel mai scurt timp se vor gasi solutiile pentru asigurarea spatiilor necesare pentru depozitarea echipamentelor si materialelor sportive.



Le multumim tuturor celor care ne-au sprijinit in aceasta perioada, iar timpul ii va rasplati cu ceea ce merita pe toti cei care doresc, fara sorti de izbanda, raul clubului Poli Timisoara.



Perioada de peste 50 de ani petrecuta de Poli pe acest stadion a fost terfelita de niste functionari vremelnici, care vor ramane in memoria suporterilor ca niste personaje satisfacute ca pot scoate din vestiare zeci de sportivi, seniori sau juniori. Indiferent de aceste oprelisti, clubul nostru va continua sa lupte pentru revenirea in elita" a anuntat clubul intr-un comunicat oficial.