CFR Cluj a decis să se despartă temporar de unul dintre jucătorii transferați în această vară. Moussa Samake (20 de ani), un atacant din Mali adus în Gruia pe 1 iulie 2024, a fost împrumutat pentru un sezon la Concordia Chiajna, în Liga 2.

Doar 62 de minute în tricoul vișiniu



Samake, un vârf de 1,85 m, a apucat să joace foarte puțin pentru CFR Cluj în startul acestui sezon. El a bifat o apariție în Superligă, 45 de minute, și un meci în preliminariile Europa League, unde a jucat 17 minute. În total, a adunat 62 de minute pe teren pentru "feroviari".



Înainte de a ajunge la CFR Cluj, Samake a evoluat în Liga 2 la ACSM Reșița, unde a avut cifre bune, cu 7 goluri în 19 apariții în sezonul regulat.

Clubul din Gruia a oficializat mutarea printr-o postare pe contul de Facebook: "Mult succes, Moussa Samake! Cluburile CFR 1907 Cluj și Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului nostru, Moussa Samake, la formația ilfoveană pentru un sezon! Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă!", au transmis cei de la CFR Cluj.



275.000 de euro este cota de piață a atacantului central, potrivit site-urilor de specialitate.

