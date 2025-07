Petre Lucian Goge (33 de ani) a evoluat la echipe precum Rm. Vâlcea, Unirea Urziceni, ALRO Slatina, FCM Tg. Mureș, ACS Poli Timișoara, FCU Craiova, Juventus București, CSMS Iași, FC Brașov, Luceafărul Oradea, Concordia Chiajna și Metaloglobus, dar este cunoscut mai ales pentru perioada petrecută în tricoul Rapidului (2017-2022). Jucătorul de bandă stânga a devenit singurul din istoria Rapidului care a jucat în patru divizii pentru giuleșteni și a înscris în fiecare dintre ele.



"Mie îmi place domnul Gâlcă, sper să aibă parte de răbdare din partea suporterilor"

"Este un început bun de sezon, sunt patru puncte. Mie îmi place domnul Gâlcă, sper să aibă parte de răbdare din partea suporterilor, pentru că la Rapid asta e cea mai mare problemă. Dacă vin două-trei meciuri în care nu reușește să câștige sau să aibă evoluții bune o să fie un pic de degringoladă.

Suporterii nu au răbdare la Rapid, mai ales că el e un antrenor care a fost la Steaua și vine cu un bagaj din spate. Până la urmă, nici pentru Șumudică, care era unul dintre ei, nu au avut milă, la un moment dat, când echipa nu a mers bine. Eu sper ca domnul Gâlcă să găsească un echilibru pentru echipă, să fie liniște și Rapidul să aibă un sezon liniștit.



Este o presiune mare, pentru că este normal să se aștepte un trofeu, la ce condiții sunt, la câți bani sunt băgați în fiecare an, la ce jucători se aduc. E normal ca suporteri să aibă așteptări. Dar fanii trebuie să nu uite că acum câțiva ani Rapidul se chinuia foarte tare. Nu aveam bază sportivă, nu aveam teren unde să jucăm. Eu știu mai bine, când ne antrenam la Electromagnetica, cu găinile și cu toate cele. Din punctul meu de vedere, acum Rapidul este în cea mai bună eră pe care a avut-o vreodată.



"Pe stadion mi-aș dori să fie mai multă încurajare"

(S-a trecut de la 'mai bine o bară frumoasă, decât un gol urât' la 'vrem trofee neapărat?') Da, e o schimbare prea mare, pentru că deja sunt mulți bani băgați. Și suporterii cumva s-au schimbat. Adică au rămas cei vechi, care se bucură că sunt la meciuri, dar eu am constatat că este foarte multă ură pe stadion, sper să se schimbe în următoarea perioadă. Oamenii au început atât de mult să se ducă la stadion doar ca să înjure și să comenteze... La meciul cu CFR Cluj am stat lângă un copil, încontinuu comenta. La un moment am vrut să-i zic 'Băi, dar tu ai jucat în condițiile astea vreodată? Știi ce înseamnă să faci o preluare de lângă un adversar de calibrul ăsta și cu mii de oamenii în tribună?. Să alergi kilometri de sprinturi la peste 30 de grade Celsius'.



Chiar dacă câștigi 10-15-20.000 de euro pe lună nu e ușor. Dar sunt mulți oameni care își doresc mult să lovească în echipă, au ajuns să vină de acasă cu toate supărările către stadion și din minutul doi încep cu reproșurile. Cred că e vorba tot de educație, să înțelegem de ce mergem la stadion. Ce ne bucură când suntem acolo: că înjurăm un jucător tot meciul sau că încurajăm echipa? Pe stadion mi-aș dori să fie mai multă încurajare și să fie mai multă înțelegere din partea tuturor.



"Drumul din Liga 4 până în Liga 1 a fost foarte frumos, nu pot să zic greu"

Drumul din Liga 4 până în Liga 1 a fost foarte frumos, nu pot să zic greu. Fiecare provocare a fost diferită și de la an la an am avut o altă motivație. Obiectivul meu la un moment dat era să ajuns singurul jucător din istoria Rapidului, care a jucat în cele patru ligi și să și marchez în fiecare dintre ele. Am reușit acest lucru, după ce am marcat la Sepsi, în minutul doi. Apoi în capul meu s-a provocat o relaxare, am zis că acum poate să mi se întâmple orice. După alte trei minute m-am accidentat. Îmi setasem ca obiectiv doar atât. Dacă îmi setam să joc cu ei în cupele europene sau să rămân încă cinci ani în Liga 1, poate și acum eram jucătorul Rapidului", a declarat Lucian Goge pentru Sport.ro.