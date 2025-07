Rapid – CFR Cluj, derby-ul rundei a doua, s-a încheiat cu o remiză de bună calitate, în Giulești.

Scorul a fost deschis de Postolachi pentru CFR, în minutul 25, dar Kojic a restabilit egalitatea, imediat după pauză, în minutul 47. Și, totuși, vârful Rapidului n-a apucat finalul meciului pe teren. Pentru că, în minutul 63, a fost schimbat cu Hromada, după ce a avut o problemă medicală.

Această situație a lui Koljic i-a îngrijorat pe fani, mai ales că atacantul din Bosnia a avut niște accidentări grave, în ultimii ani, cele mai multe pe când era la Universitatea Craiova. Acum însă, Koljic i-a liniștit pe suporteri, după Rapid – CFR Cluj, scor 1-1.

„Am trecut peste o perioadă gravă și lungă, dacă vorbim despre accidentări. Acum însă, mă bucur că am scăpat și că n-am avut o accidentare mai gravă. Am simțit un pic de durere și, preventiv, am cerut să ies. Dar acum sunt bine. Când a jucat Alex Dobre, în locul meu, a jucat bine. Știam că va fi un meci foarte greu. Am scos un rezultat pozitiv. Am avut ocazii, puteam câștiga, dar suntem mulțumiți și cu această remiză. La gol, am fost la locul potrivit. Mă bucur că am marcat și că am reușit să-mi ajut echipa. Sper să fiu și mai bine, în meciul următor. Aici, în Giulești, atmosfera e incredibilă! Sperăm să ne facem fanii mândri. Jucăm pentru ei“, a spus atacantul de 30 de ani.