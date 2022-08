Florinel Coman a urcat în avion și a plecat! Destinația fotbalistului după ce a aflat că e accidentat și va sta departe de gazon

Noul căpitan al vicecampioanei FCSB a primit un verdict dur din partea medicilor: ruptură musculară. Ceea ce înseamnă că va lipsi de pe gazon 5-6 săptămâni.

Chinuit de accidentări și în sezoanele precedente, Coman nu vrea să mai stea în afara gazonului, motiv pentru care, potrivit Fanatik, după aflarea veștilor s-a urcat în avion și a plecat în Serbia, la vraciul Marijana Kovacevic. Fotbalistul speră ca în felul acesta să revina mai rapid pe gazon.

Nicolae Dică a confirmat că jucătorul său s-a accidentat și va lipsi de pe gazon

„Florinel Coman are ruptură, cred că va sta între 5 şi 6 săptămâni. A făcut RMN, din păcate l-am pierdut pentru o perioadă mai lungă. Mă gândeam că nu va fi ruptură după discuţia pe care am avut-o cu el la pauză. Din păcate are acest lucru. Dar el a mai trecut prin astfel de momente, trebuie să devină mai puternic, să intre mai repede în echipă”, a declarat Nicolae Dică (42 de ani), în cadrul unei conferințe de presă.