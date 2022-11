Florinel Coman, apărat de Giovanni Becali: „Nu e un jucător terminat! E în floarea vârstei!” Sfatul pentru șeptarul FCSB-ului

Florinel Coman (24 ani) nu traversează cea mai bună formă sportivă la FCSB. Prestațiile șterse și evoluțiile solide ale lui Octavian Popescu (19 ani) l-au făcut pe șeptarul roș-albaștrilor să fie a doua opțiune pentru flancul stâng.

Giovanni Becali încă are încredere în Florinel Coman

Însă Giovanni Becali (70 ani) consideră că Florinel Coman nu și-a spus ultimul cuvânt în fotbalul românesc. Chiar dacă nu-l mai are sub contract, agentul FIFA este de părere că atacantul mai are ani buni la dispoziție pentru a-și arăta talentul și de a face pasul la un club important din Europa.

„Are 24 de ani, Coman nu e un jucător terminat. Un jucător terminat e la 32-33 de ani, când se accidentează şi iese din formă. Dar la 25 de ani, Coman e în floarea vârstei.

Moralul trebuie să şi-l facă singur, dacă nu se ajută el singur, restul (n.r grupului) e greu să îl ajute. Va avea ocazii, nu e o problemă. Staţi liniştiţi! Dar asta depinde doar de el”, a declarat Giovanni Becali pentru Antena Sport.

Florinel Coman, 3 goluri în 23 de meciuri

În acest sezon, Florinel Coman a adunat 23 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, în care a marcat 3 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Gigi Becali i-a achitat Viitorului Constanța (n.r. actuala Farul Constanța), 3 milioane de euro pentru jucător în vara lui 2017. La 5 ani și jumătate distanță, Florinel Coman este evaluat de Transfermarkt la aceeași sumă.