La 24 de ore după ce a devenit matematic campioană, echipa lui Charalambous a învins-o cu 2-0 pe Universitatea Cluj, chiar pe Cluj Arena. Marius Ștefănescu a fost eroul serii, cu două goluri marcate în repriza secundă (min. 72 și 77), după ce a fost introdus la pauză.



Florin Tănase trage linie după victoria cu U Cluj



Florin Tănase, unul dintre liderii echipei, a vorbit după meci despre obiectivul pentru sezonul viitor.



„Suntem neînvinși în play-off, chiar vorbeam între noi că trebuie să ne respectăm, pentru că am arătat în acest an că suntem jucători valoroși și trebuie să jucăm meciurile până la final pentru victorie, cu aceeași dorință de a câștiga. Ne bucurăm că în seara asta am reușit să câștigăm.

E normal să te bucuri după ce ești matematic campion. Am stat până după ora 1 noaptea, nu foarte târziu, dar trebuia să jucăm. Am spus-o, trebuia să ne respectăm.

Cu siguranță vom juca la fel până la final, vrem să terminăm play-off-ul neînvinși. Mai avem două meciuri, cu Craiova și CFR, pe care ne dorim să le câștigăm.

Zic eu că valoarea, în primul rând, contează. Fără valoare e greu să poți duce ritmul acesta pe care l-am avut noi, din 3 în 3 zile, să joci în Europa cu adversari foarte buni, meciuri care te consumă mult mai mult decât un meci de Liga 1. Eu cred că valoarea, alături de o pregătire foarte bună, a făcut diferența.

Gândul nostru este acolo (n.r. - Champions League), ne focusăm pe acest lucru. O spunem mereu, asta e în capul nostru. Trebuie să facem totul pentru a ajunge în Champions League, pentru a demonstra că se poate, așa cum am demonstrat că putem să ne batem cu cei mai buni.

Le mulțumim suporterilor, suntem mândri că vin în număr așa de mare și cred că în acest an i-am făcut fericiți de multe ori”, a spus Florin Tănase după meci.



Grație acestui rezultat, Universitatea Craiova și Rapid primesc o gură de oxigen în cursa pentru Europa. Dacă giuleștenii câștigă luni cu Dinamo, se apropie la doar un punct de „șepcile roșii” și pot forța calificarea în Conference League chiar în ultima etapă, în meciul direct de pe Cluj Arena.