Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a identificat primul jucător care are ușa deschisă pentru un transfer, în ciuda contribuției sale la câștigarea titlului. Este vorba despre Florin Tănase, revenit la echipă în vara trecută.



FCSB și-a asigurat matematic titlul, devenind campioană pentru a doua oară la rând, în urma rezultatului de egalitate, scor 2-2, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Însă, euforia performanței nu îl oprește pe Gigi Becali să analizeze la rece prestațiile jucătorilor săi.



Într-o intervenție la Fanatik, finanțatorul nu s-a ferit să critice evoluțiile recente ale lui Florin Tănase. "Trebuie să le dai concurenţă. Tănase… o să vedem ce face la anul. A jucat foarte bine la început. Apoi, încet, încet s-a cam stins. O să am o discuţie cu el. Dacă nu dai niciun gol, nicio pasă de gol," a declarat Becali.

Becali, discuție cu Florin Tănase



Mai mult, patronul a dezvăluit o discuție directă cu jucătorul: "El îmi spunea: «Cisotti e mai bun ca mine?». Şi i-am zis că da, a demonstrat-o. A dat cinci goluri în play-off şi vreo patru pase de gol. El niciun gol, nicio pasă de gol. Nu s-a supărat, dar se crede cel mai bun."



Concluzia lui Becali a fost tranșantă în ceea ce privește viitorul lui Tănase la FCSB: "Acuma poate să plece, nu am nicio treabă. Mintea ta trebuie să fie la fotbal. Cu Tănase o să fac un contract. După meci să văd 11 kilometri alergaţi. Nu depăşeşti 11 km, scădem din salariu. Dacă n-alergi, cum să faci? Tănase poate să plece când vrea el. Am făcut contract pe doi ani, dar poate să plece după un an. Şi el poate să plece şi eu pot să renunţ la el fără niciun ban," a punctat Becali.



Pentru Florin Tănase, cotat la 2,2 milioane de euro de Transfermarkt, acesta este al doilea titlu de campion din carieră, precedentul fiind câștigat cu Viitorul Constanța în sezonul 2016-2017.



Revenit la FCSB în august anul trecut, liber de contract, Tănase a reușit 5 goluri și 5 pase decisive în 39 de meciuri oficiale în acest sezon. Palmaresul său total la FCSB cuprinde 267 de meciuri, 88 de goluri și 46 de assist-uri.