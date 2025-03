În urma acestui rezultat, FCSB a căzut pe locul 3 în play-off. CFR Cluj este noul lider, iar pe locul 2 se află Universitatea Craiova.



Florin Tănase i-a înțepat pe rivalii de la Rapid



Florin Tănase a fost eroul FCSB-ului în acest meci și spune că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte astăzi:



"E bine că nu am pierdut. Din păcate, am condus de două ori și nu am gestionat bine. Trebuie să jucăm ce știm. Când au luat ei roșu trebuia să avem o circulație mai bună a balonului. În rest, ei nu ne-au pus prea multe probleme. La ei pasează fundașul, dă gol fundașul, asta e.

Am jucat în fața suporterilor noștri, trebuia să câștigăm și să-i facem fericiți. Chiar și așa, echipa a demonstrat că are putere. Am revenit pe final și eram aproape să câștigăm. Nu cred că am luat golurile cu ușurință, a fost o întâmplare", a declarat Florin Tănase.



Ulterior, reporterii prezenți la stadion i-au transmis că Marius Șumudică a declarat că nu o mai vede pe FCSB favorită în cursa pentru titlu. Tănase a replicat cu alte înțepături: "Pe cine vede? Mai sunt nouă etape. O să vedem dacă mai spune așa și la sfârșit. Pentru titlu, e greu zic eu. Doar să marcheze așa nonstop din faze fixe.



Sunt o echipă care se bat pentru fiecare minge, au crescut în joc și pot câștiga multe meciuri. Dar cred că e diferența destul de mare, sunt la cinci puncte de noi și la șase de CFR Cluj. E greu pentru ei", a mai spus Florin Tănase.

FCSB și Rapid, 6 goluri pe Arena Națională



Gazdele au preluat conducerea pe Arena Națională, în minutul 29, grație golului marcat de Daniel Bîrligea. Rapidiștii au egalat în minutul 40, prin Denis Ciobotariu.



Rapid a încheiat mai bine prima repriză și după reluarea jocului a încercat să rămână la cârmă. Numai că gazdele au avut alte planuri. Juri Cisotti a profitat de un moment de neatenție din apărarea Rapidului, în minutul 55, și a înscris din apropiere pentru 2-1. Giuleștenii au reușit să revină în joc, în minutul 71, când Alex Dobre a finalizat cu sânge rece un contraatac perfect.



Cu toate acestea, bucuria rapidiștilor nu a durat mult. La scurt timp după ce Dobre a înscris pentru 2-2, fundașul Andrei Borza a încasat al doilea cartonaș galben și și-a lăsat colegii în inferioritate numerică. Marius Șumudică a reacționat după eliminarea lui Borza și a făcut mai multe schimbări.



FCSB nu a preluat controlul jocului după acel moment, iar în mod paradoxal Rapid a reușit să treacă în avantaj pe final. Alexandru Pașcanu a centrat puternic în minutul 83, iar Denis Ciobotariu a apărut de nicăieri la bara a doua și a trimis în vinclu pentru 3-2! Fostul fundaș de la Sepsi OSK a ajuns la trei goluri marcate în tricoul Rapidului.



FCSB s-a trezit în prelungiri și a egalat în minutul 90+4, prin Florin Tănase. Șeptarul campioanei a profitat de o ieșire greșită a portarului Franz Stolz și a trimis cu capul în plasă pentru 3-3. Așa s-a terminat derby-ul, iar CFR Cluj profită și încheie etapa pe primul loc în play-off.



În jur de 26.000 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la derby-ul dintre FCSB și Rapid.



Clasament play-off



S-a terminat prima etapă din play-off. Iată cum arată clasamentul la zi:



CFR Cluj - 30 puncte (golaveraj: +2)

Univesitatea Craiova - 29 puncte (+3)

FCSB - 29 puncte (0)

Dinamo - 26 puncte (-2) (singura echipă care a beneficiat de rotunjirea punctelor)

Universitatea Cluj - 26 puncte (-3)

Rapid - 24 puncte (0)



Program FCSB în play-off



Etapa 1: FCSB vs Rapid 3-3



Etapa 2: Dinamo vs FCSB



Etapa 3: FCSB vs Universitatea Cluj



Etapa 4: Universitatea Craiova vs FCSB



Etapa 5: FCSB vs CFR Cluj



Etapa 6: Rapid vs FCSB



Etapa 7: FCSB vs Dinamo



Etapa 8: Universitatea Cluj vs FCSB



Etapa 9: FCSB vs Universitatea Craiova



Etapa 10: CFR Cluj vs FCSB



Program Rapid în play-off