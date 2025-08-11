Cu Arena Națională ”blocată”, FCSB a fost nevoită să joace din nou pe stadionul din Ghencea, acolo unde a fost învinsă de formația pregătită de Andrei Prepeliță. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 34 de Raul Rotund, fotbalistul împrumutat de Dinamo la Slobozia.



În partea secundă, campioana României a dominat autoritar jocul și a avut mai multe ocazii de a înscrie, dar portarul Denis Rusu a fost la înălțime.



Florin Prunea: ”FCSB nu are un jucător sub vârstă”



Florin Prunea crede că principala problemă a FCSB-ului este la capitolul U21. În acest sezon, campioana se bazează pe Ionuț Cercel, Alexandru Pantea, Mihai Toma și Alexandru Stoian.



”Eu încep să văd aceeași problemă ca anul trecut, jucătorul sub vârstă. FCSB nu are un jucător sub vârstă și a început să joace meciurile din campionat în 10 oameni”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.



După înfrângerea cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns la trei eșecuri la rând în campionat, după cele cu Farul Constanța (1-2) și Dinamo (3-4).



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



