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A fost un 7-0 cu amatorii de la Diegem Sport, retrogradați în liga a patra (Division 2 amateurs), partidă de pregătire în care Olaru a fost titular.

Darius Olaru a debutat aseară la Union Saint-Gilloise, în primul amical al verii disputat de vicecampioana Belgiei.

Internaționalul român nu a înscris, însă ”a arătat lucruri foarte frumoase în prima repriză” (SudInfo).

”Golurile au fost marcate de Sylla, Khalaili, Pavlic, Guillerme, Biondic, Patris și Zorgane. La pauză, les Unionistes conduceau deja cu 4-0. Nou-veniții Chibani, Olaru, Kricfalusi, Hurtevent și Havenaar au debutat cu acest prilej”, a notat site-ul oficial al clubului.

Fostul mijlocaș de la FCSB a jucat primele 45 de minute, alături de Raul Florucz, atacantul român care evoluează pentru naționala Austriei - în a doua repriză, David Hubert, tânărul antrenor al lui Union Saint-Gilloise (38 de ani), a schimbat întreaga echipă.

Au lipsit cei trei internaționali calificați în șaisprezecimile Campionatului Mondial: Kevin Rodriguez (Ecuador), Promise David (Canada) și Besfort Zeneli (Suedia).