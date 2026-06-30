VIDEO Cum s-a descurcat Darius Olaru în meciul de debut la Union Saint-Gilloise!

Cum s-a descurcat Darius Olaru în meciul de debut la Union Saint-Gilloise! Stranieri
Cătălin Parfene
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Internaționalul român s-a transferat în această vară la vicecampioana Belgiei.

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Darius Olaru
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Darius Olaru a debutat aseară la Union Saint-Gilloise, în primul amical al verii disputat de vicecampioana Belgiei.

A fost un 7-0 cu amatorii de la Diegem Sport, retrogradați în liga a patra (Division 2 amateurs), partidă de pregătire în care Olaru a fost titular.

Internaționalul român nu a înscris, însă ”a arătat lucruri foarte frumoase în prima repriză” (SudInfo).

”Golurile au fost marcate de Sylla, Khalaili, Pavlic, Guillerme, Biondic, Patris și Zorgane. La pauză, les Unionistes conduceau deja cu 4-0. Nou-veniții Chibani, Olaru, Kricfalusi, Hurtevent și Havenaar au debutat cu acest prilej”, a notat site-ul oficial al clubului.

Fostul mijlocaș de la FCSB a jucat primele 45 de minute, alături de Raul Florucz, atacantul român care evoluează pentru naționala Austriei - în a doua repriză, David Hubert, tânărul antrenor al lui Union Saint-Gilloise (38 de ani), a schimbat întreaga echipă.

Au lipsit cei trei internaționali calificați în șaisprezecimile Campionatului Mondial: Kevin Rodriguez (Ecuador), Promise David (Canada) și Besfort Zeneli (Suedia).

Pentru Darius Olaru, meciurile oficiale la Union Saint-Gilloise vor începe în luna august, cu dubla din turul 3 preliminar din Champions League și cu partida din prima etapă din Jupiler Pro League cu Westerlo.

Foto: Photo News, Royale Union Saint-Gilloise

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