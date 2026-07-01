Dinamo, decisă în cazul fotbalistului de 900.000 de euro!

Dinamo vrea să se întărească pentru campionatul următor de Superliga României, sezonul 2026-2027.

Cu dorința de a avea un sezon următor de Superliga și mai solid, Dinamo pregătește atent schimbările de la nivelul lotului, mai ales că are un nou antrenor, pe portughezul Nuno Campos. A fost anunțată venirea lui Oliver Hintsa în zona de atac, motiv pentru care e posibil să plece un atacant din lot!

Este vorba de Alexandru Pop, iar șansele ca el să se despartă de clubul bucureștean, din informațiile Sport.ro, sunt destul de mari!

Dinamo l-a transferat la începutul anului 2025 pe Alexandru Pop (26 de ani), de la Oțelul Galați, dar acesta nu a reușit să se impună titular sub comanda fostului antrenor al ”câinilor”, Zeljko Kopic.

Alexandru Pop, aproape de plecarea de la Dinamo!

Transferat cu surle și trâmbițe de ”roș-albi” la acea vreme, Pop a bifat 41 de meciuri în întrecerea 2025-2026, dar a marcat foarte puțin pentru un atacant central, de numai cinci ori, oferind, în același timp, și două pase decisive.

Chiar dacă s-a zvonit și în iarnă că acesta ar urma să fie pus pe ”lista neagră” de club, până la urmă a rămas la echipă. Însă, acum, în această vară, lucrurile s-au schimbat, iar recent Nuno Campos l-a adus pe Oliver Hintsa, atacant central născut în Eritrea, care în ultimii doi ani și jumătate a jucat în Norvegia, la Sogndal.

Chiar dacă este unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din lotul lui Dinamo, cotat la 900.000 de euro, Alexandru Pop este pe picior de plecare din ”Ștefan cel Mare”, iar statisticile vorbesc de la sine.

Alexandru Pop, statistici modeste și la Dinamo

În totalul celor 58 de meciuri adunate pentru Dinamo de la venirea sa de la Oțelul, el a marcat de numai cinci ori și a oferit două pase decisive.

Referitor la cariera lui Pop, atacantul a ajuns la Oțelul Galați de la Unirea Dej, imediat după ce moldovenii au promovat în Superliga României. Sub comanda lui Dorinel Munteanu, Pop a marcat goluri importante, chiar dacă statisticile nu au fost impresionante nici la acea vreme.

În tricoul gălățenilor, Pop a marcat de 16 ori în 65 de jocuri, iar în acest timp a oferit și trei pase decisive.