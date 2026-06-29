Căpitanul roș-albaștrilor a semnat cu Union Saint-Gilloise, în Belgia, echipă care va achita trei milioane de euro în schimbul său.

Medicul de la FCSB: Nu am mai avut un jucător cu o asemenea lipsă de autoconservare precum Olaru!”

Deși s-a făcut întotdeauna remarcat prin spiritul de luptător și pentru efortul depus în fiecare meci, Olaru a fost adesea criticat pentru faptul că este mult prea sensibil și ”cade la orice contact”.

Fotbalistul s-a confruntat în urmă cu un an și cu o accidentare serioasă la umăr, care l-a ținut departe de teren câteva luni bune.

Medicul celor de la FCSB, Flavian Arămitu, a vorbit recent despre situația medicală a lui Darius Olaru. Medicul a spus despre Olaru că este genul de fotbalist care este dispus să riște orice pentru echipă, inclusiv propria sa sănătate, un avertisment de care belgienii de la Union Saint Gilloise ar trebui să țină cont.

”Sigur a fost dificil, dar Olaru este un fotbalist de mare valoare. Dificil, tot timpul cu emoții. De fiecare dată când avea un duel aerian și era cu spatele la un adversar închideam ochii un pic și mă gândeam.

Vă pot spune o anecdotă reală. La un meci vine la mine și îmi spune: Dochi, astăzi nu mai intrați la mine pe teren, deloc, vă promit. Am intrat în secunda 20 a meciului. A râs și el, am râs și eu.

Din fericire, a reușit să treacă cu bine și prin momentele grele, accidentarea la umăr... Bănuiesc că asta face parte din cine este Olaru și din calitățile lui, faptul că dădea totul pe teren, însemna foarte mult pentru echipă. Nu am mai avut un asemenea jucător cu o asemenea lipsă de autoconservare. Nu am mai avut”, a spus Flavian Arămitu la ”SportCast cu Sile”.