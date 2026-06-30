Clubul patronat de Gigi Becali a anunțat marți încheierea colaborării cu fundașul în vârstă de 36 de ani, care a evoluat în două perioade pentru roș-albaștri și a cucerit patru titluri de campion și trei Supercupe ale României.

Mesaj emoționant din partea lui Darius Olaru

La scurt timp după comunicatul publicat de FCSB, Darius Olaru a transmis un mesaj pe rețelele sociale pentru fostul său coleg.

Internaționalul român a postat o fotografie alături de Vlad Chiricheș și i-a mulțumit pentru tot ceea ce a învățat de la el.

„A fost o adevărată plăcere să lucrăm împreună și sunt recunoscător că am avut ocazia să învăț de la un profesionist ca tine.

Îți doresc numai bine, atât pe plan profesional, cât și personal, și mult succes în tot ceea ce vei alege să faci de acum înainte! Sunt convins că vei aborda orice nouă provocare cu aceeași seriozitate, pasiune și determinare care te-au caracterizat întotdeauna.

Să ai parte de cât mai multe reușite și să ne revedem cu bine!”, a scris Darius Olaru pe Instagram.

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în vara lui 2023, la un deceniu după transferul la Tottenham Hotspur. În cei zece ani petrecuți în străinătate a mai evoluat pentru Napoli, Sassuolo și Cremonese.

În total, fundașul a strâns 134 de meciuri și cinci goluri în tricoul roș-albaștrilor, contribuind la câștigarea a patru titluri de campion și trei Supercupe ale României.