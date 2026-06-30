Sfatul primit de Gigi Becali în legătură cu înlocuitorul lui Darius Olaru: ”Fără doar și poate!”

Sfatul primit de Gigi Becali în legătură cu înlocuitorul lui Darius Olaru: ”Fără doar și poate!” Superliga
SPORT.RO
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Darius Olaru a plecat în această vară de la FCSB și a semnat cu Union Saint-Gilloise, club care va plăti trei milioane de euro pentru căpitanul roș-albaștrilor. 

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mihai pintiliiFCSBGigi BecaliDarius OlaruJuri Cisotti
Din articol

Roș-albaștrii vor traversa în această vară o perioadă de consolidare a lotului, iar unul dintre obiectivele lui Gigi Becali este să îi aducă un înlocuitor lui Darius Olaru.

Mihai Pintilii: ”Cisotti a dat cel mai bun randament în dreapta!”

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În cazul în care niciun mijlocaș ofensiv nu îi va impresiona pe oficialii roș-albaștrilor, principala variantă de înlocuitor pentru Darius Olaru va fi Juri Cisotti, italianul care l-a înlocuit cu brio pe Olaru și în perioada în care acesta s-a confruntat cu o accidentare gravă la umăr.

Mihai Pintilii, fostul colaborator al lui Elias Charalambous de pe banca lui FCSB, care i se va alătura antrenorului cipriot și la Levadiakos, i-a dat un sfat important lui Gigi Becali în legătură cu fotbalistul italian. Pintilii crede că Juri Cisotti ar trebui folosit mai degrabă în partea dreaptă, decât în spatele vârfului.

Cisotti poate să continue în același ritm și poate să ducă la cel mai mare nivel încă trei-patru ani. La fizicul pe care îl are, la cum se pregătește și cât de profesionist este, fără doar și poate. 

Eu cred că în dreapta să descurcă mai bine. Mijlocaş dreapta, winger, în 4-2-3-1 sau 4-3-3 să joace în locul lui Miculescu. Acolo a dat cel mai bun randament, a apărut la finalizare, ţi-a dat goluri, pase de gol, acolo parcă se simte cel mai bine”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

  • 700.000 de euro este cota de piață a lui Juri Cisotti, conform Transfermarkt.
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