Flavius Stoican, despre jucătorii scoși din lot de Rednic: ”A încercat să facă tot ce i-a stat în putință”

Mircea Rednic a fost înlocuit cu Flavius Stoican, după un tur de sezon frate cu dezastrul pentru Dinamo. Alb-roșii au adunat doar 6 puncte cu ”Puriul” pe bancă, iar acum au ajuns la al șaptelea antrenor al anului.

Flavius Stoican, liber de contract după o scurtă aventură la FCU Craiova, crede în echipa sa și este convins că poate să o salveze pe Dinamo, echipă aflată pe marginea unei prăpastii fără fund. Acesta a vorbit despre Mircea Rednic, dar și despre jucătorii cu probleme sau excluși din lot.

”Sunt convins că a încercat să facă tot ceea i-a stat în putință (n.r. despre Mircea Rednic), dar n-a fost să fie! N-o să caut alibiuri, că lotul e nu știu cum e, că bate vântul dintr-o parte, că nu știu ce lot mi-a rămas, că nu s-au făcut puncte, c-o fi, c-o păți! Știu la ce mă înham. Știu că suporterii vor fi mulțumiți.

O să am o discuție cu ei (n.r. cu Filip și Matei), toți jucătorii sunt egali. Pe mine nu m interesează, nația, cota, toți fotbaliștii trebuie să tragă pentru Dinamo. De la sută la sută în sus. Interesul comun este ca Dinamo să aibă rezultate, să se salveze.

Ei trebuie să-mi arate pe teren respectul pe care eu îl arăt lor, zi de zi, la antrenamente. Nu trebuie să facă pentru mine, ci pentru fotbal, pentru meseria lor. Iar oamenii îi vor aprecia. Ei joacă fiindcă le place fotbalul, iar oamenii se bucură dacă văd rezultate pozitive”, a spus Flavius Stoican, pentru Gazeta Sporturilor.