Șumudică a pus mâna pe telefon și a postat pe Twitter, imediat după egalul dramatic al lui Malatyaspor

Șumudică le-a transmis suporterilor că va face tot ce poate pentru a salva echipa de la retrogradare și le-a explicat acestora deciziile de ordin tactic din această partidă.

Șumudică, mesaje pentru fani după egalul dramatic al lui Malatyaspor

„E greu pentru jucători, pentru suporteri, pentru club să pierdem o victorie în acest fel. Este extrem de dificil. Am luptat din greu pentru cele trei puncte și am fost foarte aproape să ieșim de pe gazon fericiți. Ne-am creat foarte multe șanse. Acum trebuie să revenim și să credem.

Mulțumim tuturor fanilor care au susținut echipa astăzi din tribune sau de acasă. Vă asigur că toată lumea face tot posibilul pentru a vă face fericiți. Văd comentarii în care mă întrebați de ce am schimbat sistemul astăzi.

Am fost forțat să fac asta. Kayseri a trimis doi atacanți în partea secundă, golgheterii. Wallace a fost accidentat și a făcut un efort mare pentru a juca. În loc să-l schimb, am vrut să pun un alt fundaș lângă el pentru a-l ajuta. Am avut multe șanse în partea secundă, dar am avut ghinion”, a scris Șumudică, pe Twitter.

S-a terminat 2-2, iar Șumudică rămâne pe loc retrogradabil în Turcia, cu 15 puncte. De pe locul 18, Malatya poate fi depășită de Goztepe.

În următoarea etapă, Malatyaspor va avea un alt examen dificil, pe terenul celor de la Fenerbahce. Partida este programată pe 26 decembrie.