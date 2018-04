Final de sezon pentru Gardos! Inca o lovitura TERIBILA pentru fostul stelist. Ce i s-a intamplat

Florin Gardos nu va putea sa mai joace in ultimele 3 etape din acest sezon.

Fundasul central s-a accidentat in meciul cu Viitorul din cauza gazonului. Temerile lui Mangia s-au adeverit. Fotbalistul nu va mai putea intra pe teren in cele 3 jocuri ramase din play-off.

"Ma doare, e ingrozitor. E ruptura sau intindere, vedem zilele viitoare", a spus Gardos pentru Gazeta Sporturilor.

Fotbalistul va mai efectua un control zilele viitoare pentru a afla diagnosticul exact. Gardos spera sa nu fie vorba de o ruptura, care l-ar tine o perioada mai mare departe de teren.

Florin a revenit in Romania dupa doi ani teribili, in care a incercat sa se recupereze dupa o ruptura de ligamente suferita in 2015.