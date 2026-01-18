Antrenorul Universității Craiova vrea să elimine orice urmă de relaxare din vestiar înaintea primului meci oficial din 2026. Deși oltenii i-au spulberat pe „lupii galbeni” la începutul lunii decembrie cu 4-0, în grupele Cupei României, tehnicianul portughez a transmis că partida programată luni, de la ora 20:00, va avea cu totul alte coordonate.



Coelho a insistat asupra faptului că istoria nu joacă pe teren și că echipa trebuie să fie pregătită pentru o replică mult mai dârză a gazdelor în etapa a 22-a din Liga 1.



„Ar fi o greșeală mare din partea noastră dacă ne vom gândi că meciul acesta va fi la fel ca ultimul joc direct, din Cupă. Va fi o poveste diferită, cu jucători diferiți de ambele tabere. A fost un cantonament bun. Am avut mai mult timp de muncă împreună, dar acum suntem pregătiți să concurăm din nou”, a spus Filipe Coelho.



Frigul și zăpada, inamicii oltenilor



Dincolo de adversar, Universitatea Craiova trebuie să facă față și condițiilor meteorologice vitrege. Tehnicianul a recunoscut că temperaturile negative și zăpada întâlnite la întoarcerea în țară reprezintă un șoc termic pentru jucători, dar a cerut concentrare maximă, refuzând să accepte vremea ca scuză pentru un eventual pas greșit.



„Cu siguranță ne va aștepta un meci greu. O să jucăm împotriva unei echipe bine organizate. Nu va fi ușor să-i desfacem. Trebuie să acceptăm temperatura, nu contează condițiile. Noi trebuie să fim concentrați, fără alte scuze, să ne adaptăm și să dăm ce e mai bun. Da, este mai greu aici, la -2 grade. A fost greu când am ajuns aici. Am găsit zăpadă, este foarte frig, dar trebuie să ne adaptăm. Trebuie să jucăm și când e cald și când e frig, nu contează. Ne bucurăm de moment. Îmi doresc ca fanii să continue să ne încurajeze. Încercăm să dăm totul pe teren și să le oferim cât mai multe momente fericite”, a mai menționat antrenorul oltenilor.



Miza partidei este uriașă pentru gruparea din Bănie. În cazul unei victorii pe „Ilie Oană”, Universitatea Craiova, care a acumulat 40 de puncte în 21 de etape, va reveni pe fotoliul de lider al Superligii. De partea cealaltă, Petrolul ocupă locul 13, având în cont 20 de puncte.

