Universitatea Cluj și Universitatea Craiova au încheiat etapa a 18-a cu un meci insipid, după cum Sport.ro a arătat aici.

Această remiză albă a fost o lovitură pentru formația din Bănie. Pentru că oltenii au căzut de pe podium și au ajuns la cinci puncte de liderul Rapid.

Faptul că Bancu și compania au eșuat, în tentativa lor de a învinge în campionat, la patru zile după victoria cu Mainz (1-0), o grupare din Bundesliga, a arătat că echipele românești cu greu fac față pe două fronturi.

Inclusiv Filipe Coelho a admis, la interviul de după meci, că echipa sa a suferit din punct de vedere fizic, mai ales în partea a doua.

„Sunt bucuros, pentru prima repriză. Am făcut tot ce voiam, doar n-am înscris. Am jucat bine și partea a doua. Doar golul ne-a lipsit. Dar e normal. Unii jucători nu sunt proaspeti după meciul din Conference League. În partea a doua, pe fondul problemelor noastre fizice, U Cluj a presat mai mult. Dar, chiar și așa, noi am avut ocaziile mai mari. Am arătat personalitatea, jucătorii au făcut ce le-am cerut. Am ratat ocazii, dar asta face parte din joc. Acum, obiectivul e să-mi recuperez jucătorii, fiindcă avem alt meci peste doar câteva zile. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, meci cu meci. Băieții muncesc din greu. Sunt mulțumit de toți jucătorii mei. Avem o cale lungă de parcurs, dar vom lua lucrurile meci cu meci“, a spus Coelho.

