Atacantul giuleștenilor și-a pierdut banderola de căpitan după ce a contestat tactica echipei la finalul remizei cu FC Argeș.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani s-a plâns la finalul remizei cu FC Argeș (0-0) din campionat că sistemul de joc ales de banca tehnică nu îi pune în valoare calitățile. În urma acestui episod, conducerea tehnică a luat decizia de a-i retrage banderola de căpitan.

Forma slabă din play-off, taxată dur

Deși a avut un sezon bun, ajungând la 17 goluri și o pasă decisivă în 37 de partide disputate în toate competițiile, Dobre a înregistrat o scădere vizibilă de formă în ultima perioadă. Potrivit cifrelor recente, el a bifat patru partide consecutive în play-off fără nicio contribuție ofensivă, ultima sa reușită datând din 8 martie, dintr-un meci încheiat la egalitate cu Universitatea Craiova (1-1).

Marius Lăcătuș a analizat situația din lotul Rapidului și i-a transmis un mesaj clar fotbalistului. „Fiara” a subliniat că o asemenea reacție este deplasată, indiferent de statutul din echipă.

„Nu cred că vreun jucător, indiferent cum se cheamă el, ar putea să meargă să conteste toate lucrurile astea așa vehement. Nu cred că trebuie să vină căpitanul să își dea cu părerea despre modul în care pregătește antrenorul, din punct de vedere tactic, jocul sau pregătirea în mod general”, a transmis Lăcătuș, potrivit Digisport.

Mai mult, Lăcătuș a scos în evidență lipsa de realizări din ultima perioadă a internaționalului român.

„Când vine un jucător și spune lucrul ăsta, cred că mai important ar fi fost să se uite la ce a realizat el în ultimele jocuri. E părerea mea, din ce am văzut în jocurile Rapidului, în ultimele 4-5 jocuri. Dobre n-a mai fost la nivelul la care a fost în campionatul regulat. Dacă tu porți banderola pe mână, toată lumea are pretenții ca tu să fii liderul adevărat al echipei. Lider nu prin declarații, ci prin ceea ce faci pe teren”, a adăugat fostul atacant.

Susținere totală pentru Costel Gâlcă

În final, Lăcătuș i-a luat apărarea antrenorului giuleștenilor, punctând că acesta a luat o decizie calculată, justificată de atitudinea jucătorului său.

„Eu îl știu bine, nu este omul care să reacționeze la supărare, la nervi, să ia hotărâri dintr-acestea decisive. Merg pe mâna lui Costel, care a zis că nu a fost la el să vorbească, cu toate că nici așa nu era normal. Dacă erau 4-5 jucători, care să se ducă la Costel și să spună că lucrurile astea nu merg, da, dar la noi nu sunt 4-5 lideri într-o echipă”, a concluzionat Marius Lăcătuș.