FCU Craiova ameninta Liga 1! "Trebuie sa vina 10 jucatori. Sunt peste nivelul campionatului"

Oltenii au revenit in Liga 1 si spera sa fie surpriza campionatului.

Noul presedinte al clubului, Marcel Puscas, a vorbit despre mutarile pe care oltenii le pregatesc si anunta ca vor veni cel putin 10 noi jucatori, toti care vor fi pe hartie fotbalisti cel putin de nivelul Ligii 1. daca nu chiar peste.

"Vor fi mai putini jucatori din Liga 1, mai multi straini. Din ce am parcurs ca harta a jucatorilor romani, cluburile cer trei sau patru sute de mii de euro, un milion chiar. De jucatorii U21 nu te poti atinge. Atunci preferam jucatori din strainatate, din liga a doua din Germania, din Belgia, din Uruguay, din Argentina. Sunt peste nivelul din Liga 1, raportul calitate-pret e mai aproape de prioritati.



Saptamana asta vor veni patru jucatori, saptamana urmatoare vor veni cinci. Noi avem 21 de jucatori in lot, dintre care sapte Under 21, dar vor pleca patru sau cinci. Lotul va fi de 26-27 de fotbalisti, trebuie sa vina zece jucatori. Ei vor veni probabil in integralitate din strainatate, poate unul sau doi din Romania", a transmis oficialul craiovenilor in direct la Look Sport.