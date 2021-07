FCU Craiova a refuzat sa plateasca 50.000 de euro pentru un jucator de nationala! Detalii incredibile despre transferul ratat

Promovata in Liga 1, echipa lui Mititelu cauta sa se intareasca.

Impresarul Florin Manea a spus ca FCU Craiova nu a vrut sa plateasca 50.000 de euro pentru Birsent Karagaren, extrema dreapta in varsta de 28 de ani de la Lokomotiv Plovdiv, fotbalist pe care Adrian Mutu l-a dorit la echipa. Jucatorul s-a certat cu sefii clubului bulgar si pentru a nu-l pierde gratis, acestia au cerut o suma modica pentru despartire, insa oltenii nu au vrut sa dea curs oportunitatii, anunta agentul.

"Am vorbit de multe ori cu Mutu, mi-e prieten. Am vrut sa il ajut cu un jucator, dar s-a nimerit ca el avea o intelegere cu patronul… jucator de nationala, de altfel. Patronul s-a razgandit, nu i-a mai dat drumul. E vorba despre Birsent Karagaren, joaca la nationala Bulgariei si la Plovdiv. Joaca in banda dreapta. E un jucator care joaca in cupele europene. Lui Mutu i-a placut si am vrut sa il aducem.

Din pacate, el ne-a spus ca e jucator liber, ca are o intelegere cu patronul sa il lase… In momentul in care s-a ajuns sa vina, s-a dus la patron si el i-a zis ca nu ii mai da drumul decat dupa preliminarii. Craiova nu a vrut sa stea atat, am intervenit, am gasit o suma de transfer, dar nu a vrut. 50 de mii era suma de transfer. Zi-mi un jucator din nationala Romaniei pe care il iei cu 50 de mii!



M-am inteles bine cu Mititelu Jr., am avut contact pentru acest jucator, dar din pacate nu a fost sa iasa. Eu mai mult am vorbit cu Adi Mutu. Imi pare rau ca nu am reusit sa il aduc si imi pare rau ca poate nu au avut ei increderea sa plateasca acei bani. Avea un salariu undeva la 8-9 mii pe luna, deci nu era un salariu mic", a spus Florin Manea, la Prosport.