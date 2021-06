"Sper sa inteleaga asta baietii!" Declaratiile lui Mutu dupa ce a condus primele antrenamente la FCU Craiova

Adrian Mutu (42 ani) a inceput primele sesiuni de pregatire cu FCU Craiova.

Fostul selectioner de la tineret a oferit primele reactii dupa ce a preluat-o pe nou-promovata. Mutu a dezvaluit cum s-a integrat si ce asteptari are de la jucatorii sai, mai ales in aceasta perioada, de pregatire, pe care o considera extrem de importanta.

Totodata, antrenorul lui FCU a spus care sunt lucrurile pe care le urmareste de la jucatorii sai si la ce se asteapta odata cu inceperea noului sezon.

"M-am integrat bine, zic eu, incet incet incepem sa ne cunoastem, este deja a doua saptamana de cand lucram impreuna, lucrurile sunt bune in momentul de fata. Speram ca acomodarea devine din ce in ce mai buna si trebuie sa formam o echipa in adevaratul sens al cuvantului.

Antrenamentele decurg bine, stim cu totii ca este o perioada foarte grea, ce inseamna nu doar la nivel fizic, ci si la nivel mental, baietii sunt obisnuiti si sper sa inteleaga ca aceasta este o perioada foarte importanta pe care trebuie sa o abordam cu mare seriozitate. Munca este foarte importanta si faptul ca baietii raspund foarte bine ma bucura.

Urmaresc mai multe lucruri. Lucram la nivelul fizic, astfel incat sa fie aproape de nivelul cel mai inalt de a performa al lor, atitudinea jucatorilor, ideile tactice pe care le am de a le pune in practica. Sper ca in aceasta perioada, baietii sa stie ce au de facut si sa putem sa ne exprimam asa cum ne dorim la meciurile oficiale.

Nu punem accent atat de mare pe rezultatele de la meciurile de pregatire, e o perioada in care baietii sunt foarte incarcati, muncesc foarte mult, antrenamentele sunt grele. E o solicitare importanta pentru ei la nivel fizic si mental, deci scopul meciurilor de pregatire nu e al rezultatului, ci de a lega ideile tactice pe care le am, de a le pune in practica.

Importante sunt meciurile oficiale, atunci cand vom incepe", a spus Adrian Mutu.