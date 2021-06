Plecat de la FCU Craiova, se auto-propune la Rapid! Jucatorul crescut in Giulesti nu ar spune nu unei reveniri

Rapid este intr-o continua cautare de jucatori.

Cu patru goluri inscrise in cele 20 de meciuri jucate in sezonul trecut al Ligii 2 pentru FC U Craiova, Andrei Ciolacu se simte indreptatit sa activeze la o echipa din prima liga in urmatorul sezon. Acesta nu ar spune nu unei reveniri la Rapid, unde a crescut si a evoluat intre 2009 si 2015.

"Desi unii suporteri craioveni imi stiau trecutul, nu am putut sa-l reneg si sa spun ca sunt craiovean de mic, sau alte lucruri. Mi-am asumat de la inceputul carierei aceasta pasiune si aceasta dragoste pentru Rapid si o voi purta cu mine indiferent daca voi reveni sau nu la Rapid. Nu vreau sa-mi fac asteptari de a ma intoarce, pentru ca imi doresc foarte mult acest lucru, pentru ca apoi sa am dezamagirea ca nu ma intorc.

Sunt un jucator profesionist, daca se va apela la mine la Rapid, cred ca a vazut toata lumea ca vin si din postura de antrenor la copii si juniori. Cred eu ca am demonstrat anul trecut prin evolutiile mele meci de meci, am inscris si goluri, am fost un om important in angrenajul echipei in sezonul in care am terminat pe locul 1 si am promovat.

Intreb eu acum: de ce nu as fi un jucator potrivit pentru Rapid sau pentru oricare alta echipa care isi propune performanta? Am experienta la niveul Ligii 1, in cupele europene, meciuri la nationala de tineret, nu cred ca are rost sa vorbesc eu despre mine. Daca se va apela la mine la Rapid, m-as duce oricand", a spus Andrei Ciolacu, pentru Prosport.