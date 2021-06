"Vedeta echipei sta pe banca!" Ce scrie presa din Danemarca dupa ce un fundas de la Vejle a semnat cu FCU Craiova

Craiova lui Mititelu continua seria achizitiilor.

FCU se afla in cantonament in Slovenia, acolo unde va disputa cinci meciuri de pregatite. Seria achizitiilor menite sa intareasca echipa pregatita de Adi Mutu continua si in aceasta perioada.

Ultimul fotbalist sosit la echipa din Banie este Dominik Kovacic, care a imbracat ultima oara tricoul lui Vejle.

"Kovacic se muta in Romania, acolo unde va juca pentru FC U Craiova 1948 din prima liga.

Iar vedeta acestei echipe sta pe banca tehnica! Craiova este antrenata de fostul mare atacant, Adrian Mutu, care a jucat pe la Chelsea si Juventus in cariera sa.

Dominik Kovacic a evoluat in 17 meciuri pentru Vejle Boldklub. Spre finalul sezonului devenise om de baza si era titular indiscutabil", scrie presa din Danemarca.

Dominik Kovacic a jucat in turul sezonului trecut pentru Lokomotiva Zagreb, in prima liga din Croatia, si returul de campionat pentru Vejle, in prima liga din Danemarca.

Fundasul central croat (1.92m), are peste 150 de meciuri la activ in campionatele primelor ligi din Bosnia, Croatia si Danemarca.