A luat GRADINITA la derby! Cei 5 necunoscuti din lotul FCSB pentru derby-ul care poate decide titlul! Pe cine a luat Vintila la Cluj

Problemele de lot ale FCSB sunt mai mari decat lasa sa se inteleaga Becali!

Vintila a luat 5 copii in deplasarea de la Cluj! Portarul Razvan Udrea (18 ani) si alti 4 jucatori de camp sunt optiuni pentru derby-ul care poate decide lupta la titlu. Descris drept o 'forta a naturii' de Becali, Perianu se asteapta sa primeasca sanse mai multe in primul 11. Mijlocasul a impresionat la testele fizice si Vintila il ia in calcul la prima echipa. 'Messi' Nita, pustiul dinamita care a surprins la echipa a doua, va prinde si el banca la Cluj. Acolo spera sa fie si Pandele sau Robert Dumitru, ceilalti doi copii din lotul FCSB pentru socul cu CFR.



CFR - FCSB se joaca duminica, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro!