FCSB - VIITORUL | "Ne-au batut din 2 faze fixe, am controlat prima repriza!" Reactiile celor de la Viitorul dupa infrangere! Ce spun despre meciul cu CFR de etapa viitoare

Cei de la Viitorul au pierdut ocazia de a trece pe locul 2 in Liga 1, fiind invinsi de FCSB cu scorul de 2-0. Tanase si Filip au marcat, primul dupa un penalty aparat, al doilea dupa un corner. Cei de la Viitorul joaca etapa urmatoare cu CFR Cluj.



"Prima repriza am controlat-o, noi n-am inscris, ei au avut acel penalty, de acolo ne-am taiat. In repriza a doua nu am mai avut aceeasi consistenta, ne-au batut din 2 faze fixe. Nu vreau sa comentez arbitrajul, daca dansul a considerat ca a fost penalty, asa a fost.



Nu are de ce sa ne demoralizeze acest meci, mai avem 2 meciuri si trebuie sa scoatem cat mai mult, de ce nu 2 victorii. Suntem singura echipa care i-a invins, asta ne da un moral bun, vom juca acasa si cred ca avem toate atuurile sa facem un meci bun" a spus Vana la Digi Sport dupa partida.

"A fost o repriza pe care am controlat-o, am avut posesia mingii mai mult decat cei de la Steaua. Acel penalty a facut diferenta in prima repriza, in a doua repriza nu am reusit sa tinem la fel de bine centrul terenului. A fost un meci pe contre, stiam ca nu trebuie sa facem asta, ca le convine mai mult celor de la Steaua.



Noi trebuie sa ne gandim deja la urmatorul meci. Mai avem 2 meciuri pana la pauza competitionala si trebuie sa obtinem maximum. Urmeaza un meci greu cu CFR Cluj, trebuie sa-i analizam, sa mergem sa jucam, nu avem nimic de pierdut" a spus Mladen dupa partida.