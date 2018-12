UEFA reactioneaza dupa criticile lui Hagi! Mesajul transmis de forul european dupa ce antrenorul de la Viitorul a contestat formatul competitiilor

Gheorghe Hagi a criticat dur UEFA pentru modul in care se face repartizarea echipelor in grupele competitiilor europene.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Antrenorul de la Viitorul a pus problema faptului ca Romania nu are echipe calificate direct, una in UEFA Champions League si una in Europa League.

"Eu zic un lucru si voi, romanii, ati trecut cu vederea si chiar m-ati criticat. De ce am zis? Pentru ca e denigrare. M-am intrebat de ce Romania nu are echipa in Champions League direct. Nu mi-e rusine de ce zic.

Cum sa nu am dreptate? Romania nu are o echipa direct calificata in Champions League sau Europa League. De ce nu? Hai sa facem o dezbatere sa vedem daca gresesc cu ceva.

Domnilor, suntem o tara care a avut reprezentante in Europa de cand suntem noi. Echipele din Spania, Germania, Anglia, care sunt puteri ale fotbalului, au patru echipe! Patru! Noi cerem una! Campioana trebuie sa se duca direct in Champions League. Locul doi, in Europa League, ca sa putem deveni si noi competitivi. Mi-am spus o parere de-a mea despre fotbalul romanesc, pentru ca daca noi nu ne batem, atunci ei nu ne dau nimic.

Pentru mine e discriminare. Eu am fost coleg cu ei, am fost egal cu ei", a fost mesajul prin care Gica Hagi a criticat UEFA.

UEFA i-a raspuns lui Hagi si a explicat ca formatul competitiilor a fost alcatuit cu acordul tuturor asociatiilor din fotbal.

"Formatul competitiilor UEFA si lista de acces a cluburilor pentru perioada 2018-2021 au fost rezultatul unui proces de consultare amanuntita cu toti actorii din fotbal, inclusiv cu toate cele 55 de asociatii nationale, cluburi si ligi.

Reformele pentru ciclul 2018-2021 au aratat cum competitiile noastre de cluburi functioneaza incat sa se pastreze urmatoarele principii:

- Au fost retinute drepturile tuturor asociatiilor si cluburilor de a concura in competiţia de elită a cupelor europene;

- Se pastreaza solidaritatea si piramida fotbalului, precum si modelul european de calificare;

- Formatul si sistemul adoptate produc mai multi bani pentru cluburi", este raspunsul UEFA, obtinut de Gazeta Sporturilor.