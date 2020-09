FCSB TREMURA inaintea meciului din Europa! Cum va arata primul 11 dupa ce 4 jucatori au fost confirmati cu COVID

Stelistii au mari probleme de lot inaintea meciului cu Bacika Topola din turul 2 prelimar al Europa League.

Dupa ce Miron a fost confirmat cu COVID inca de ieri, la fel ca majoritatea membrilor staff-ului tehnic, astazi alti 3 fotbalisti au stelisti au primit rezultate pozitive la teste. Olaru, Tanase si Cristea au acuzat simptome si au fost testati la Timisoara, unde FCSB a zburat ieri cu un charter.



Toti 4 sunt out din planurile pentru meciul cu Topola. Astfel, Vintila si Pintilii vor fi fortati sa improvizeze in formula de start pentru jocul de langa granita Romaniei. In centrul apararii vor juca, cel mai probabil, Ovidiu Popescu si Marius Briceag. Mijlocul va fi si el afectat pentru ca in locul unui mijlocas defensiv cu experienta, asa cum era Popescu, banca tehnica va fi obligata sa aleaga intre Perianu si Simion. Ros-albastrii spera sa nu mai primeasca vesti proaste maine, inaintea partidei. Jucatorii au fost testati azi, iar maine, in ziua meciului, vor afla rezultatul. Pana acum, ofensiva e singura intacta. Vintila si Pintilii ii vor putea trimite in teren pe Coman, Man si Sergiu Bus.



11-le probabil al FCSB cu Topola: Vlad - Cretu, Popescu, Briceag, Pantiru - Morutan, Simion / Perianu, Vina - Man, Bus, Coman