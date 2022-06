FCSB, transfer de top. L-au bătut la cap pe Gigi Becali până l-au convins. Mutarea "încălzită" de replici tăioase

Milionarul din Pipera și-a schimbat optica și a pornit în căutări. Astfel, camerunezul Joyskim Dawa a devenit sâmbătă primul transfer al FCSB-ului pentru sezonul viitor.

Interesant este că negocierile s-au întins pe durata mai multor luni și de la distanță a părut că cele două părți nu vor ajunge niciodată la un numitor comun.

Iftime, un patron cu calități de expert în marketing, a inserat mereu în discursul său laude la adresa lui Dawa, fotbalist care a făcut de multe ori tandem în defensivă cu Alin Șeroni, iar informațiile s-au dus până la urechile lui Becali.

Epopeea trasferului lui Dawa la FCSB

800.000 de euro solicita Iftime în luna februarie, așa cum susținea Becali, la Pro Arena.

Joyskim Dawa (nouă selecții în naționala Camerunului) trebuia să ajungă la FCSB din iarnă, însă cele două părți nu s-au înțeles în privința detaliilor financiare. Iftime solicita 800.000 de euro, dar Becali nici n-a vrut să audă de suma considerată prea mare.

"Am vorbit aseară cu el (n.r. - cu Valeriu Iftime). I-am zis că îi dau 200.000 de euro pe Dawa și el a cerut 800.000 de euro. Bine, mă, i-am zis că îi dau decât 200.000 de euro. Eu am zis că-i dau 800.000 de euro pe Edjouma, nu pe Dawa. Acolo trebuia să ceară el 800.000 de euro. L-am plimbat puțin, i-am zis de Dawa", puncta Becali, în februarie, la Pro Arena.

Gigi Becali n-a mai intenționat să scoată bani din buzunar pentru transferuri în această pauză de vară, însă accidentarea lui Iulian Cristea l-a determinat să-și reconfigureze planul.

Și nici inima nu l-a lăsat să nu puncteze la transferuri. Lucrurile s-au brodat până la urmă și Dawa a ajuns la FCSB după un final de sezon în care laudele au venit și din partea fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acum expert la Digi Sport.

„E un jucător puternic, foarte puternic, face un pressing de întâmpinare agresiv în zonă. Disciplinat, am auzit numai lucruri bune despre el, are și o tehnică bună pentru postul de fundaș central.

S-a remarcat la Botoșani, eu cred că într-un alt context, poate să ajute foarte mult, are forță, are toate calitățile să facă performanță”, preciza Dumitrescu, într-un interviu pentru Pro Arena.

US Avranches (Franța) e echipa la care Dawa a început fotbalul

Colombes e orașul francez în care s-a născut fotbalistul de la FCSB

e orașul francez în care s-a născut fotbalistul de la FCSB Iulian Cristea, Bouhenna, Haruț, Lixandru și Ovidiu Popescu sunt ceilalți jucători pe care Petrea îi poate folosi fundași centrali

Transfer la FCSB | Dawa are 1,94 m

Mereu atent la jucătorii importanți de la Botoșani, Becali a stat la cutie și a testat terenul în privința lui Dawa, un fotbalist care întrunește câteva calități esențiale pentru un stoper.

Și cum latifundiarul pedala mai mereu pe ideea că are nevoie de jucători în defensivă care să se impună în duelurile aeriene, Dawa deținea exact profilul țintit de patronul echipei de pe 2. La 1,94 m, cu o excelentă poziționare și simț de anticipație, camerunezul care nu a luat cartonaș roșu în carieră va juca la FCSB și alături de Edjouma, dar și alături de Haruț, foștii săi colegi de la Botoșani.

Contează și televizorul

Un personaj căruia îi place atenția, Valeriu Iftime a știut să joace cartea corectă pentru a-l convinge pe Becali.

"Domnul Becali, dacă vrea să audă televizorul, să fie foarte atent la Dawa! Dacă prinde ritm, pleacă cu milioane de euro de acolo! El are oferte. Cum vine o ofertă pentru un fotbalist de-al meu, cum mi-l debusolează total.

El mai are doi ani la mine, nu-i dau drumul, dar cu o ofertă bună poate pleca. Sunt discuții, din Bulgaria, și acolo știți cine, din Ungaria am ofertă foarte bună, din Portugalia”, spunea Valeriu Iftime, pe 5 iunie, la Ora Exactă în Sport de la PRO Arena.

De la "oferta de afară" la destinația București / Berceni

Iftime și-a valorificat și arta de a face afaceri profitabile. Deși pretinde mereu că nu scoate bani din fotbal, Valeriu Iftime a susținut, recent, că pe adresa lui Dawa a venit o ofertă de afară. Strategie sau nu, cert e că știrea i-a sporit atenția lui Becali.

"Dawa are o ofertă foarte bună și cred că îi dau drumul. Încă nu se știe dacă pleacă în România. Are o ofertă bună de afară. O să văd zilele astea. Am găsit deja două variante de fundaș central.

Dacă pleacă Dawa, aducem doi fundași centrali. Dacă nu pleacă, aducem doar unul. De asemenea, aducem doi fundași dreapta pentru că a plecat Braun”, afirma recent Valeriu Iftime.

Dawa, da / Edjouma, cam nu

Singurul semn de întrebare în privința lui Dawa rămâne pentru Becali perioada de adaptare a camerunezului. Exemplul Edjouma, pe care îl considera cel mai bun fotbalist din Liga 1, i-a lăsat un gust amar.

Edjouma a avut evoluții neconcludente și nu a ridicat substanțial exprimarea FCSB-ului mai ales la mijlocul terenului, compartiment care de multe ori a fost "sfâșiat" de adversarele din play-off.

FCSB | Dawa e cotat la 650.000 de euro

Joyskim Dawa a fost om esențial pentru FC Botoșani în sezonul trecut. Echipa lui Valeriu Iftime nu a reușit accederea în play-off și a terminat pe locul secund în play-out, după Sepsi.

Dawa a strâns sezonul trecut 31 de meciuri și a marcat patru goluri pentru Botoșani.

Dawa este cotat la 650.000 de euro, conform Transfermarkt

Dacă va reuși să-și îndeplinească Becali visul de a beneficia de o defensivă impenetrabilă, doar timpul va decide. Și (poate) Toni Petrea.