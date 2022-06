Patronul celor de la FC Botoșani nu crede că Alin Șeroni (35 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul său, ar putea prezenta interes pentru Gigi Becali, dar îl propune pe Joyskim Dawa, care are deja oferte pentru transferuri.

Iftime este încrezător că Dawa poate pleca de la FCSB pentru sume importante, de ordinul milioanelor de euro.

Propunere în direct pentru FCSB: ”Domnul Becali, dacă vrea să audă televizorul, să fie foarte atent la el”

„Șeroni este indispensabil. Rămâne, e un caracter special, n-am crezut până nu l-am cunoscut. Are multe calități, el poate interveni oricând de pe banca de rezerve, îmi place ca om, asta nu înseamnă că-i place să lustruiască banca.

Îmi place de el ca om, este un foarte bun om de grup. Nu cred că-l ia domnul Becali. Domnul Becali, dacă vrea să audă televizorul, să fie foarte atent la Dawa!

Dacă prinde ritm, pleacă cu milioane de euro de acolo! El are oferte. Cum vine o ofertă pentru un fotbalist de-al meu, cum mi-l debusolează total. El mai are doi ani la mine, nu-i dau drumul, dar cu o ofertă bună poate pleca. Sunt discuții, din Bulgaria, și acolo știți cine, din Ungaria am ofertă foarte bună, din Portugalia”, a spus Valeriu Iftime, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO Arena.

Ilie Dumitrescu: „Am auzit numai lucruri bune despre el!”

Ilie Dumitrescu (53 ani) i-a propus lui Becali să-l achiziționeze pe Joyskim Dawa (26 ani), de la FC Botoșani. Fostul component al „Generației de Aur” este de părere că stoperul este înzestrat cu multe calități calități și că are toate atuurile pentru a ajuta clubul roș-albastru.

„E un jucător puternic, foarte puternic, face un pressing de întâmpinare agresiv în zonă. Disciplinat, am auzit numai lucruri bune despre el, are și o tehnică bună pentru postul de fundaș central. S-a remarcat la Botoșani, eu cred că într-un alt context, poate să ajute foarte mult, are forță, are toate calitățile să facă performanță”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru PRO Arena și www.sport.ro.

În acest sezon, Dawa a bifat 33 de meciuri sub comanda lui Marius Croitoru (41 ani), în toate competițiile, reușind să marcheze de 4 ori și să ofere o pasă decisivă. Iar cota sa, în prezent, potrivit Transfermarkt, este de 650.000 de euro.